اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "در کنار هم" به سردبیری فریبا فاضل با حضور کارشناسان ساعت 9:05 پخش می‌شود.

ـ "زنگ برنامه‌ریزی" کاری مشترک از رادیو ایران با کانون فرهنگی آموزش قلم چی است که هر روزکاظم قلم چی متولی و واقف کانون فرهنگی آموزش ضمن حضور در برنامه درباره آزمون‌های منظم این کانون صحبت می‌کند. این برنامه فردا ساعت 16:30 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "سلام کوچولو" 14 مهرماه در رادیو ایران به مناسبت روز دامپزشکی پخش می‌شود.

ـ برنامه "سلام ایران" 14 مهرماه در رادیو ایران با مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفتگو می‌کند.

ـ به مناسبت بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برنامه "مثلث" رادیو جوان 14 مهر به موضوع فرهنگ دانشجویی می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 14 مهر در رادیو سلامت به موضوع ارتباط سلامت جوامع انسانی و دامپزشکی می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 14 مهر در رادیو سلامت با موضوع نظارت دامپزشکی بر گوشت سفید و قرمز پخش می‌شود.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 14 مهر در رادیو سلامت موضوع اسکیزوفرنی را بررسی می‌کند.