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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "در کنار هم" فردا 14 مهرماه در رادیو ایران به موضوع ارزش مطالعه در خانواده می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "در کنار هم" به سردبیری فریبا فاضل با حضور کارشناسان ساعت 9:05 پخش می‌شود.

ـ "زنگ برنامه‌ریزی" کاری مشترک از رادیو ایران با کانون فرهنگی آموزش قلم چی است که هر روزکاظم قلم چی متولی و  واقف کانون فرهنگی آموزش ضمن حضور در برنامه درباره آزمون‌های منظم این کانون صحبت می‌کند. این برنامه فردا ساعت 16:30 روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "سلام کوچولو" 14 مهرماه در رادیو ایران به مناسبت روز دامپزشکی پخش می‌شود.

ـ برنامه "سلام ایران" 14 مهرماه در رادیو ایران با مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی گفتگو می‌کند.

ـ به مناسبت بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برنامه "مثلث" رادیو جوان 14 مهر به موضوع فرهنگ دانشجویی می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" 14 مهر در رادیو سلامت به موضوع ارتباط سلامت جوامع انسانی و دامپزشکی می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 14 مهر در رادیو سلامت با موضوع نظارت دامپزشکی بر گوشت سفید و قرمز پخش می‌شود.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 14 مهر در رادیو سلامت موضوع اسکیزوفرنی را بررسی می‌کند.

کد مطلب 959030

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