مسئول مستقیم ایجاد اشتغال در کشور نیستیم

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های اشتغالزایی ارائه شده از سوی وی در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس، گفت: متاسفانه از برنامه ارائه شده به مجلس در مورد تعداد مشاغل جدیدی که باید در طول سال ایجاد شود، برداشت درستی نشده است.

وزیر کار و امور اجتماعی ایجاد 990 هزار شغل جدید سالانه را جزئی از هدف برنامه توسعه کشور دانست و اظهار داشت: من با توجه به اهداف چشم انداز و احکام برنامه پنجم توسعه، مواردی را مطرح کردم و معتقدم برای اینکه بتوانیم به هدف برنامه ترسیم شده برای کشور برسیم چاره ای جز حرکت در جهت آن نداریم.

ایجاد 990 هزار شغل وظیفه وزارت کار نیست

شیخ الاسلامی در ادامه تصریح کرد: در برنامه پیشنهادی که از سوی من به مجلس ارائه شد یکی از موارد اعلام 990 هزار شغل بود ولی نکته مهم اینکه ایجاد این میزان شغل سالانه وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی نیست.

به گفته وی در همان برنامه ای که به صورت پیشنهادی به مجلس دادم هدف برنامه پنجم توسعه در زمینه دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی در پایان برنامه را نیز اعلام و در همین زمینه نیز راهکارهایی برای عملیاتی شدن آن ارائه کردم. کمک به اهداف کشور در سطح کلان از برنامه های وزارت کار است.

وزیر کار و امور اجتماعی یک بار دیگر تاکید کرد: من نگفتم وزارت کار 990 هزار شغل ایجاد می کند، اعلام شد این هدف در برنامه توسعه کشور آمده است. در این خصوص من برنامه عملیاتی خود را به عنوان یکی از وزارتخانه ها و سازمانهایی که باید در این بخش فعال باشد، ارائه کردم.

شیخ الاسلامی با اشاره به برنامه های پیشنهادی خود در 15 سرفصل، بیان داشت: بالاترین درصد اشتغال کشور در بخشهای بازرگانی، صنعت و کشاورزی شکل می گیرد.