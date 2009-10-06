40 طرح بنگاههای زودبازده کشاورزی در همدان نیمه تمام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احسان زمانیان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری همدان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: اعتبار طرحهای مشکل دار 122 میلیارد و 188 میلیون ریال با 236 نفر اشتغالزایی بوده است.

زمانیان افزود: جهاد کشاورزی شهرستان همدان تعداد 136 طرح عقد قرار داد شده در بنگاه های زودبازده استان همدان داراست.

وی اضافه کرد: این تعداد از طرحها با اعتباری بالغ بر 219 میلیارد و 307 میلیون ریال با اشتغالزایی 72 نفر منعقد شده است.

زمانیان تصریح کرد: شهرستان همدان با 14 هزار هکتار سطح زیر کشت یونجه سالانه 170 هزار تن یونجه تولید می کند که بیشتر این مقدار نیز به خارج از همدان ارسال می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید محصولات گلخانه ای در شهرستان همدان محدوده زمانی ندارد، یادآور شد: 150 هزار هکتار زمین زیر کشت محصولات گلخانه ای است و سالانه چهار هزار و 500 تن محصول گلخانه ای تولید می کند.

زمانیان ادامه داد: در صورت اجرای تعهدات بانکها نسبت به طرحهای گلخانه ای، 60 درصد تولید محصولات گلخانه ای افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در بحث دامپروری سالانه 57 هزار و 800 تن شیر در شهرستان همدان تولید می شود که با اجرای تعهدات بنگاه های زودبازده در این بخش نیز رشد 13 درصدی را شاهد خواهیم بود.