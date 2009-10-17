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۲۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آموزش پیشگیری از ایدز و اعتیاد به 500 هزار دانش آموز

آموزش پیشگیری از ایدز و اعتیاد به 500 هزار دانش آموز

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از آموزش پیشگیری از ایدز و اعتیاد به 500 هزار دانش آموز طی سال تحصیلی جاری خبر داد.

حسن ضیاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون در حال بازنگری جزوه های پیشگیری از اعتیاد و ایدز در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی هستیم تا نسخه اصلی آن را نهایی کنیم.

جزوه های پیشگیری از ایدز و اعتیاد از سه سال گذشته به دنبال اصرار کارشناسان ستاد مبارزره با مواد مخدر در مدارس دوره متوسطه آموزش داده می شود. کارشناسان آموزشی وزارت آموزش و پرورش مخالف تدریس این جزوات در مدارس بودند.

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 260 هزار معلم در 24 استان کشور آموزشهای لازم را در این زمینه دیده اند، اظهار کرد: جزوه های پیشگیری از اعتیاد و ایدز همچون سالهای گذشته ضمیمه کتاب زیست خواهد شد.

کد مطلب 959071

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