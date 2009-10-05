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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

رحماندوست:

پانتومیم می تواند مخاطبان زیادی در تئاتر کودک جذب کند

پانتومیم می تواند مخاطبان زیادی در تئاتر کودک جذب کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان گفت:‌ پانتومیم به عنوان بخشی از تئاتر است که می تواند در بین مخاطبان کودک و نوجوان طرفداران زیادی به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مصطفی رحماندوست ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پانتومیم یا همان تئاتر بدون کلام به لحاظ جذابیت و ارتباط احساسی که با مخاطب خود برقرار می‌کند در نهایت خواهد توانست در میان کودکان و نوجوانان طرفداران زیادی را پیدا کند، زیرچراکه بیشتر قوه تفکر وحس کنجکاوی را در بین آنها بوجود می‌آورد.

وی افزود: پانتومیم به عنوان یک شیوه آموزشی اگر به درستی اجرا شود، بیشتر مورد توجه کودک و نوجوان واقع خواهد شد، زیرا بچه‌ها دوست دارند از هر چیزی برداشت دلخواه خود را داشته باشند و پانتومیم براحتی این امکان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

رحماندوست خاطرنشان کرد: نویسندگان، بازیگران و کارگردان‌های ما فقط تئاتر را در میزان دیالوگ، موسیقی و حاشیه‌ها بیشتر می‌دانند، این در حالی است که یکی از راه های با هیچ تئاتر ساختن، انجام تئاتر به صورت بدون کلام است.
کد مطلب 959075

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