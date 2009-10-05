اسد دیدار با ابومازن را در واکنش به فاجعه گزارش گلدستون لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه، در گزارشی نوشت: دمشق برای ابراز ناخرسندی از اقدام اخیر تشکیلات خودگردان به ریاست ابومازن تصمیم به لغو سفر وی به دمشق گرفته است.

این درحالیست که منابع خبری امروز بدون انتشار جزئیات بیشتر از لغو سفر "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان به سوریه خبر داده بودند.

پیش از این مقرر بود؛ ابومازن و "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه امشب در دمشق با یکدیگر دیدار کنند.

بر اساس اعلام این روزنامه سوری، دمشق برای احترام به ارواح شهیدان غزه که خون آنها طی 32 روز پایمال امیال جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی شد، تصمیم به لغو سفر ابومازن گرفته است.

از سوی دیگر اقدام اخیر تشکیلات خودگردان در به تاخیر انداختن بررسی گزارش گلدستون در سازمان ملل، که بارقه های امید خونخواهی از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را زنده کرده بود، عمده ترین دلیل لغو سفر ابومازن بوده است.

خاطرنشان می شود در پی محکومیت گسترده اقدام خفت بار تشکیلات خودگردان در موافقت با تاخیر در بررسی گزارش گلدستون، ابومازن روز گذشته تحت فشار افکار عمومی تصمیم به تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع گرفت.

گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی مختف در جنگ علیه نوار غزه متهم کرده است.

مقرر بود این گزارش روز جمعه گذشته توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای پیگری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بررسی شود، که در پی موافقت دو جانبه سران تل آویو و تشکیلات خود گردان بررسی آن 6 ماه به تعویق افتاد و به مارس 2010 موکول شد.