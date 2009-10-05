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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

گوساله طلایی به برگزیدگان سینمای هلند اهدا شد

جشنواره فیلم هلند شامگاه روز شنبه با اهدای جایزه گوساله طلایی به برگزیدگان سال سینمای این کشور در شهر اوترخت به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، یوروسینه اعلام کرد فیلم سینمایی "غیر شخصی" محصول مشترک هلند و ایرلند به کارگردانی اورسولا آنتونیاک با دریافت چهار جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمبرداری و صدابرداری موفقترین فیلم سال شناخته شد. این فیلم دو ماه پیش نیز در جشنواره لوکارنو موفق به کسب جوایزی شده بود.

"زمستان در جنگ" درامی درباره جنگ جهانی دوم است که با هفت نامزدی در رشته‌های گوناگون صاحب بیشترین بخت شناخته می‌شد. این فیلم در نهایت سه جایزه بهترین بازیگر نقش اول و مکمل مرد و همچنین بهترین طراحی صحنه و لباس را دریافت کرد.

"می‌تواند از پوست عبور کند" به کارگردانی استر روتس نیز با دریافت سه جایزه گوساله طلایی در رشته‌های بهترین بازیگر نقش اول زن، تدوین و جایزه ویژه هیئت داوران از دیگر فیلم‌های هلندی موفق سال بود.

کد مطلب 959099

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