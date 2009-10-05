حفظ و ارتقای سطح امنیت جامعه نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محسن حسن خانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه همبستگی و انسجام اجتماعی مردم در برقراری نظم و امنیت اجتماعی ضروری است افزود: سایر دستگاه های اجرایی استان نیز باید در برقراری نظم و امنیت در جامعه در کنار نیروی انتظامی باشند.

وی ادامه داد: ارائه عملکرد این نهاد از سوی رسانه ها موجب افزایش احساس امنیت از سوی مردم می شود.

همچنین با اشاره به کاهش 18 درصدی آمار تصادفات در سطح استان از ابتدای سال جاری، وضعیت استان زنجان را در این زمینه خوب ارزیابی کرد و در عین حال تاکید کرد: امسال 91 نفر از هموطنان در جریان سوانح رانندگی در جاده های استان جان باخته اند.

حسنعلی زاده با بیان اینکه عمده سرقت‌ها در سطح استان مربوط به موتورسیکلت و لوازم داخل خودرو است، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش 17 درصدی کشف سرقت‌ها مواجه بودیم که نشان از موفقیت عوامل انتظامی استان در این زمینه دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان یادآور شد: در این بازه زمانی همچنین اجناس قاچاق به ارزش ریالی بیش از 44 میلیارد و 337 میلیون ریال کشف و ضبط شده است.

سرهنگ حسن خانی در رابطه با دستاوردهای فرماندهی انتظامی استان در نیمه نخست سال جاری نیز یادآور شد: از ابتدای امسال شاهد بیش از 574 هزار تماس مردمی با پلیس 110 بوده ایم که میزان تماس های گرفته شده، نسبت به سال گذشته رشد 30 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: 101 هزار مورد از این تماس های مردمی، عملیاتی شده و به دستگیری بیش از سه هزار نفر منجر شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی با تاسیس پلیس 110 به دنبال افزایش مشارکت مردمی در تامین امنیت عمومی بوده است، تصریح کرد: افزایش تعداد تماسهای مردمی نشان دهنده اعتماد مردم به نیروی انتظامی است.

سرهنگ حسن خانی در ادامه با اشاره به کشف 185 کیلوگرم انواع مواد مخدر در شش ماهه نخست امسال توسط عوامل انتظامی استان، یادآور شد: در این رابطه 796 نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه کشفیات نیروی انتظامی بیشتر مربوط به مخدرهای سنتی است، خاطرنشان کرد: استفاده از مواد مخدر صنعتی در استان زنجان رو به افزایش است که این آژیر خطری برای استان است.

سرهنگ حسن خانی در خصوص نحوه برخورد با کمپ‌های ترک اعتیاد بدون مجوز نیز گفت: نیروی انتظامی فعالیت کمپ‌ها را نفی نمی کند و معتقدیم در برخی موارد، موفقیتهایی نیز در این کمپ‌ها حاصل شده است ولی مسئولان این مراکز باید هرچه سریع تر برای کسب مجوز قانونی اقدام کنند.

فرمانده نیروی انتظامی در استان زنجان به نقش خانواده ها در کاهش آسیب پذیری نسل جوان اشاره کرد و گفت: اولیا باید مراودات فرزندانشان را کنترل کنند و نقش مشاهده‌ای خود را جدی بگیرند.

سرهنگ حسن خانی با اشاره به این که 15 تا 21 مهر بعنوان هفته نیروی انتظامی نامیده شده است، افزود: امسال هفته ناجا با شعار"انضباط، امنیت و سرمایه اجتماعی" برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی در استان زنجان تقویت فرهنگ اسلامی و ملی، پاسداری از هنجارهای اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، ایفای نقش ریش سفیدی در بین مردم، مشارکت حداکثری مردم در افزایش ضریب امنیت اجتماعی و رعایت اخلاق اسلامی در تعامل با پلیس را از اهداف برنامه های هفته نیروی انتظامی خواند.

سرهنگ حسن خانی به برپایی نمایشگاهی از آثار و عملکرد این سازمان در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه 60 غرفه آثار مرتبط با مسائل امنیتی را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

وی برگزاری نمایش فیلم و حرکات نمایشی یگان ویژه را از برنامه های حاشیه ای این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: مراسم کوهپیمایی، غبارروبی از مزار شهدا،‌ اجرای زنگ انضباط اجتماعی در مدارس، همایش پلیس، امنیت و اصناف و برپایی صبحگاه مشترک نیروی انتظامی از برنامه های این هفته است.