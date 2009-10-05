هفت دانشگاه دولتی در خوزستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دکتر مرتضی زرگرشوشتری بعداز ظهر دوشنبه در آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه شهید چمران اهواز، طبق فرهنگ اسلامی تربیت را مقدم بر تعلیم دانست و گفت: تلاش همه مسئولان و اساتید دانشگاه این است که دانشجویانی عالم و آراسته به زینت اخلاق تربیت کنند و تحویل جامعه دهند.

وی از دانشگاه شهید چمران به عنوان بزرگترین دانشگاه جنوب و جنوب غرب کشور نام برد و افزود: پیش از انقلاب تنها دانشگاه جندی شاپور و دانشکده نفت در خوزستان وجود داشت اما به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و در سایه تلاش همه دلسوزان و مسئولان نظام، امروز هفت دانشگاه دولتی و چندین واحد دانشگاه آزاد دراستان در راستای تعلیم وتربیت جوانان فعال هستند.

رئیس دانشگاه شهید چمران گفت: نقش دانشگاه در فرهنگ و سیاست و علم بسیار بالا و غیر قابل انکار است و دانشگاه باید نظر جامعه را در این عرصه ها رشد و ارتقا دهد.

وی کسب رتبه برتر در زمینه فعالیت های پژوهشی در سال گذشته، رتبه نخست در جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی در سطح کشور، کسب عنوان برتر قطب علمی مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری توسط دانشکده علوم آب، اخذ مجوز قطعی مرکز رشد و فناوری، ایجاد پژوهشکده های آب و انرژی و بیوتکنولوژی، تاسیس مرکز تحقیقاتی علوم رفتاری و اخذ مجوز راه اندازی پارک علم و فناوری را از مهمترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه در دو سال اخیر عنوان کرد.

همچنین نماینده ولی فقیه در استان خوزستان محل تعلیم و تربیت را مکانی مقدس و محل عبادت توصیف کرد و گفت: خداوند به طلب علم و دانش دستور داده وامروز تحصیل یک امر واجب است.

آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری افزود: باید عزم خود را جزم و اراده راسخ داشته باشیم تا کشور از نظر علمی در همه زمینه ها پیشرفت کرده و قله های موفقیت و پیروزی را فتح کند.

وی دانشجویان را به استفاده بهینه از زمان و به کار گرفتن انرژی جوانی در مسیر تعلیم و تهذیب نفس توصیه کرد و گفت: جوانان ایرانی ثابت کرده اند که تحریم ها و توطئه های دشمنان بر آنان بی اثر بوده و در زمینه های علمی همچون کشف چرخه سوخت هسته ای، سلول های بنیادی و ... موفق در جهان معرفی شده اند.

امام جمعه اهواز خاطرنشان کرد: بنا به دستور رهبری بودجه کلانی برای امور پژوهشی در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قرار گرفته که امیدواریم از آن به بهترین نحو برای تربیت و تعلیم دانشجویان وارتقای سطح علمی آنان استفاده شود.

همچنین معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران در سخنانی از اتخاذ تدابیر لازم و تصمیم گیری برای ثبت نام دانشجویان ورودی جدید به صورت اینترنتی از سال آینده خبر داد.

محمد علی فیروزی در ادامه گزارشی از فعالیت های این معاونت ارائه داد و گفت: هم اکنون 16 هزار و 900 دانشجو در 13 دانشکده در قالب 58 گروه علمی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی و حرفه ای این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه بزرگ کشور را 540 نفر عنوان کرد که از این تعداد 9 نفر دارای عنوان استاد نمونه کشوری و یک نفر هم چهره ماندگار هستند.

فیروزی آمار دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید تحصیلی را دو هزار و 653 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، حدود 70 درصد خانم و مابقی آقایان هستند که 75 درصد به صورت روزانه و 25 درصد به طور شبانه پذیرفته شدند.