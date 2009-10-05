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۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

همایش نقاشی کودکان آسمانی فلسطین در قزوین

همایش نقاشی کودکان آسمانی فلسطین در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: در حمایت از کودکان فلسطینی همایش نقاشی کودکان آسمانی فلسطین در کانون امام رضا(ع) قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین به مناسبت گرامیداشت روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی همایش نقاشی کودکان آسمانی عصر دوشنبه در کانون امام رضا(ع)در شهر قزوین برگزار شد.
 
این همایش به همت کانون فرهنگی هنری امام رضا (ع) و با همکاری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین با حضور جمع کثیری از کودکان و نوجوانان برگزار شد.

در این همایش، کودکان و نوجوانان با به تصویر کشیدن مظلومیت و شرایط حاکم بر کودکان فلسطین با آنان ابرازهمدردی کردند.
 
بر اساس این گزارش، تقویت روحیه کودکان و نوجوانان فلسطینی و ابراز همدردی با آنها، حمایت از کودکان مظلوم و بی‌دفاع، محکوم کردن جنایات رژیم غاصب اسرائیل و سکوت مجامع بین‌المللی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

همچنین در مراسمی از نفرات برتر همایش نقاشی کودکان آسمانی فلسطین با موضوع "کودکان مظلوم فلسطین، علی اصغران زمان" تجلیل شد.

کد مطلب 959120

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