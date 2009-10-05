از دنیای کشتی خداحافظی نمی کنم

سید مراد محمدی، پهلوان مازندرانی کشتی کشور و حائز عنوان چهارمی مسابقات کشتی دانمارک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی از رسانه ها خبر خداحافظی مرا از صحنه کشتی اعلام کردند، افزود: به صراحت می گویم که قصد خداحافظی از کشتی را در شرایط کنونی ندارم بلکه قصد دارم با آمادگی کامل مجددا به صحنه کشتی بازگردم.

وی خاطرنشان کرد: در رقابت های جهانی دانمارک اگر از روی خوش شانسی قرعه مناسب نصیبم شده بود به طور قطع با کسب مدال به کشور باز می گشتم ولی می خواهم ناکامی رقابتهای جهانی دانمارک را فراموش کنم و دوباره با روحیه و آمادگی جسمی به روی تشک حاضر شوم.

دارنده مدال برنز بازی های المپیک 2008 پکن گفت: در رقابتهای لیگ برتر برای گاز مازندران کشتی خواهم گرفت تا دوباره با توجه به آمادگی به صلاحدید کادر فنی به اردوهای تیم ملی دعوت شوم و مانند هر کشتی گیری که صلاحیت حضور در مسابقات آسیایی و المپیک را داراست در این مسابقات اعزام شوم.

محمدی تصریح کرد: در شرایط فعلی قصد مربیگری را ندارم و در صورت خداحافظی از صحنه کشتی حتما در این عرصه برای مربیگری ظاهر خواهم شد و از استعدادها و نوابغ کشتی مازندران در این زمینه بهره های لازم کسب خواهم کرد.