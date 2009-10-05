5 کشته در حمله به دفتر سازمان ملل در اسلام آباد/ کشته شدن دو سرباز ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک عامل انتحاری با پوشیدن لباس پلیس به دفتر برنامه جهانی غذا در پایتخت پاکستان وارد شده و با منفجر کردن بمب همراه خود دستکم 5 نفر را کشته و دهها تن دیگر را مجروح کرد.



در بین کشته شدگان این حمله چهار کارمند سازمان ملل با ملیتهای پاکستانی و عراقی وجود دارند. این در حالی است که حال دو تن از مجروحان بسیار وخیم گزارش شده است.

وزارت کشور پاکستان اعلام کرد عامل انتحاری که با پوشش پلیس اقدام به فریب ماموران کرده مردی بین 22 تا 25 ساله بوده و حدود هشت کیلوگرم ماده منفجره با خود حمل می کرده است.

در همین حال "بان کی مون" با انتقاد از حمله مجدد به دفتر سازمان ملل در پاکستان این اقدام را محکوم کرد. دبیر کل سازمان ملل با "شرم آور" خواندن چنین حمله ای گفت تروریستها به نهادی حمله کرده اند که وظیفه کمک به فقرا و زنان و کودکان گرسنه پاکستانی را به عهده داشته است.



از سوی دیگر "عشرت رضوی" کارمند محلی سازمان ملل در اسلام آباد که وظیفه اطلاع رسانی را نیز بر عهده دارد اعلام کرد : ما به صورت موقت و به دلیل تهدیدهای امنیتی فعالیت خود در پاکستان را متوقف می کنیم.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز طی گزارش از کشته شدن دو نظامی دیگر ناتو در افغانستان خبر داد. بر این اساس یکی از این قربانیان سربازی است که بدلیل جراحت در درگیریهای روز گذشته با طالبان بستری بوده و بدلیل شدت جراحات جان باخت.

اما فرد دیگر سربازی است که بدلیل انفجار یک بمب کنار جاده ای در جنوب افغانستان کشته شد. هنوز ملیت این نظامیان اعلام نشده است. طی روزهای اخیر حملات بی وقفه طالبان به مواضع ناتو در شرق افغانستان دهها کشته و زخمی بین نیروهای ناتو و نظامیان محلی بر جای گذاشته است.