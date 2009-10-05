مخدومی صدرنشین دانهیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از پنجمین دوره مسابقات دوچرخهسواری کوهستان باشگاههای کشور از امروز (دوشنبه) در استان گلستان آغاز شد و در اولین روز آن رکابزنان در ماده دانهیل به مسافت 1500 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان علیرضا مخدومی، دوچرخهسوار تیم هیئت گلستان زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
در این رقابت میلاد کمالزاده رکابزن تیم شهرکهای صنعتی قم و فرزان زینتی دیگر دوچرخهسوار تیم هیئت گلستان به ترتیب بر سکوهای دوم و سوم ایستادند.
در ادامه سومین مرحله از پنجمین دوره رقابتهای دوچرخهسواری کوهستان باشگاههای کشور که در شهرستان گرگان برگزار می شود، فردا (سه شنبه) دوچرخهسواران در ماده کراس کانتری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
همچنین نفرات برتر جوانان و بزرگسالان در هر دو ماده دانهیل و کراس کانتری این مسابقات، برای شرکت در اردوی آمادهسازی تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور مالزی برگزار خواهد شد، دعوت می شوند.
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