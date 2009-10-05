8.9 میلیارد دلار صادرات - 23.6 میلیارد دلار واردات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در مدت یاد شده بدون احتساب میعانات گازی 8 میلیارد و 978 میلیون دلار انواع کالا صادر شد که وزن این میزان کالای صادراتی 20 میلیون و 500 هزار تن بود.

بنابراین گزارش صادرات غیرنفتی در این مدت با احتساب میعانات گازی به 25 میلیون و 131 هزار و 100 تن و به ارزش 11 میلیارد و 375 میلیون و 590 هزار دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 25/21 درصد افزایش و به لحاظ ارزش 15/15 درصد کاهش داشت.

همچنین براساس بررسی ‌های به عمل آمده در دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، در شش‌ماهه اول سال‌جاری 23 میلیون و 122 هزار و 390 تن انواع کالا به ارزش 23 میلیارد و 668 میلیون و 940 هزار دلار وارد کشور شده است. واردات کشورمان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 88/10 درصد افزایش و به لحاظ ارزش با کاهش 78/20 درصدی همراه بود.

آمار صادرات و واردات در شش ماهه اول سال جاری

فعالیت ـ وزن (هزار تن) ـ ارزش (میلیون دلار) ـ درصد تغییرات سال 88 نسبت به سال 87: وزن و ارزش

صادرات بدون احتساب میعانات گازی ـ 20500 ـ 8978 ـ 20/19 و 15/10

صادرات با احتساب میعانات گازی ـ 1/25131 ـ 59/11375 ـ‌ 25/21 و 15/15

واردات ـ 39/23122 ـ 94/23668 ـ 88/10 و 78/20

مهمترین کالاهای صادراتی و واردات

در شش‌ماهه اول سال جاری سهم میعانات گازی از کل ارزش صادرات غیرنفتی 08/21 درصد و سهم محصولات پتروشیمی 96/27 درصد بود. همچنین در مدت یاد شده 96/50 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی نیز به سایر کالاها اختصاص داشته است. در این مدت صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از نظر وزن به ترتیب 24/31 و 15/22 درصد افزایش داشت، اما ارزش صادرات این کالاها به ترتیب با 78/29 درصد و 46/30 درصد کاهش همراه بود.

این درحالی است که صادرات سایر کالاها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 21/19 درصد و به لحاظ ارزش 98/6 درصد افزایش یافته است.

همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در نیمه نخست سال جاری 437 دلار و 95 سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 62/24 درصد کاهش داشته است.

در بخش واردات نیز بیشترین ارزش و سهم واردات در شش‌ماهه اول سال‌جاری به «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» اختصاص دارد. در این مدت یک میلیارد و 105 میلیون و 300 هزار دلار «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» وارد کشور شد و سهم این کالا از کل ارزش واردات در مدت یاد شده 67/4 درصد بود. «بنزین» با اختصاص 97/3 درصد از ارزش کل واردات در رتبه دوم و «گندم» با 70/3 درصد در رتبه سوم قرار دارد.

عمده‌ترین شرکای تجاری ایران

در مدت یاد شده عراق با واردات یک میلیارد و 781 میلیون و 660 هزار دلار انواع کالا از ایران و با اختصاص 84/19 درصد از ارزش کل صادرات مهمترین شریک تجاری کشورمان در بخش صادرات بود.

همچنین چین با واردات یک میلیارد و 330 میلیون و 480 هزار دلار انواع کالا از ایران و با اختصاص 82/14 درصد سهم از کل صادرات کشورمان در رتبه دوم قرار دارد و امارات متحده عربی، هند و افغانستان نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و بیشترین میزان واردات را از ایران در مدت یاد شده داشته‌اند.

در مدت یاد شده امارات متحده عربی، بزرگترین شریک تجاری ایران در بخش واردات بود، به طوریکه طی شش‌ماهه اول سال‌جاری 45/26 درصد از ارزش کل واردات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص یافته است. آلمان با اختصاص 92/9 درصد از ارزش کل واردات در رتبه دوم قرار دارد و چین، کره و سوئیس نیز به ترتیب رتبه‌ های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.