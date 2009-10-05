گشتهای ارشاد قم تقویت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته ناجا در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در قم مبنی بر اظهار نارضایتی برخی از مراجع و علما از وضعیت ظاهری قم خاطرنشان کرد: نگرانی علما و مراجع کاملاً به حق و به جاست زیرا موقعیت و شرایط قم در سطح کشور بسیار ویژه است و انتظارات زیادی از این شهر مذهبی وجود دارد.



وی با بیان این که وضعیت ظاهری شهر قم قابل مقایسه با سایر شهر‌های کشور نیست، یادآور شد : با این وجود نیروی انتظامی قم برای حفظ قداست شهر مقدس قم ضمن تقویت گشت‌های ارشاد در مبارزه با مفاسد اجتماعی و بدحجابی جدی خواهد بود.



توکلی بیان داشت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی جزو مأموریت‌های ذاتی و تعطیل ناپذیر نیروی انتظامی است منتهی بر اساس اولویت‌ها و نیاز‌های استان این طرح اجرا می‌شود.



وی تأکید کرد: نیروی انتظامی استان قم برای رفع دغدغه‌های علما و مردم مبنی بر حفظ ظواهر اسلامی در شهر برنامه‌ریزی و اقدام خواهد کرد.



فرمانده نیروی انتظامی قم در ادامه ضمن تشریح برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در قم اظهار داشت: حضور کارکنان انتظامی استان در بیت امام راحل، غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا، افتتاح جشنواره‌های آموزشی فرهنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، برپایی جشنواره پلیس و کودک و... از جمله برنامه‌هایی است که در هفته ناجا اجرا می‌شود.



وی همچنین از اجرای مانور عملیاتی نمایش قدرت واحد‌های عمل کننده انتظامی قم خبر داد و افزود: نواخته شدن زنگ انضباط اجتماعی در مدارس قم، برگزاری همایش تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، افتتاح پروژه‌های عمرانی از قبیل افتتاح کلانتری جمکران، تجلیل از کارکنان انتظامی، برپایی صبحگاه مشترک نیرو‌های مسلح، حضور در نماز جمعه و برگزاری همایش نمونه‌های ترافیکی از دیگر برنامه‌های هفته ناجا می‌باشد.



توکلی تصریح کرد: همچنین در هفته ناجا مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر کشف شده از قاچاقچیان در یکی از بوستان‌های شهر با حضور شهروندان منهدم خواهد شد.



کشف بیش از 2 تن و 600 کیلوگرم مواد مخدر



فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح اقدامات و عملکرد 6 ماهه نیروی انتظامی قم از کشف 2 تن و 671 کیلوگرم انواع مواد مخدر طی 6 ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته توسط مأموران انتظامی قم در ماه‌های ابتدایی سال جاری 32 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شد، همچنین 4 هزار و 99 نفر مرتبط با جرائم مواد مخدر شامل 382 توزیع کننده، 182 قاچاقچی و بیش از 3 هزار نفر نگهدارنده نیز دستگیر شده‌اند.