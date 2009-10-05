  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

تور میلاد دو نور /

معظمی گودرزی فاتح مرحله نخست/ سکوی قهرمانی در تصرف ایرانی‌ها

معظمی گودرزی فاتح مرحله نخست/ سکوی قهرمانی در تصرف ایرانی‌ها

آروین معظمی گودرزی رکابزن تیم استان مرکزی(ب) فاتح مرحله نخست یازدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری میلاد دو نور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از یازدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری "میلاد دو نور" عصر امروز(دوشنبه) به مسافت 8/43 کیلومتر و در رشته کریتریوم برگزار شد که در نهایت آروین معظمی گودرزی رکاب‌زن تیم استان مرکزی(ب) با زمان یک ساعت و 3 دقیقه زودتر از سایر رکابزنان از خط پایان عبور کرد.

در این مرحله از مسابقات که در مسیر بلوار مصطفی خمینی ـ خیابان اکو ـ خیابان امام حسین شهر اراک برگزار شد، پس از گودرزی، امیر زرگری از تیم استان مرکزی(الف) و رامین مهربانی از تیم آذربایجان شرقی رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مرحله دوم یازدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری "میلاد دو نور" فردا (سه‌شنبه) در مسیر 114 کیلومتری اراک تا آستانه و در رشته استقامت جاده برگزار خواهد شد.

یازدهمین دوره تور بین‌المللی میلاد دو نور استان مرکزی با حضور 70 دوچرخه‌سوار در قالب ‌8 تیم داخلی و ‌5 تیم خارجی به مسافت 533 کیلومتر و در پنج مرحله در شهرهای مختلف استان مرکزی برگزار می‌شود.

کد مطلب 959209

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها