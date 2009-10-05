به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از یازدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری "میلاد دو نور" عصر امروز(دوشنبه) به مسافت 8/43 کیلومتر و در رشته کریتریوم برگزار شد که در نهایت آروین معظمی گودرزی رکاب‌زن تیم استان مرکزی(ب) با زمان یک ساعت و 3 دقیقه زودتر از سایر رکابزنان از خط پایان عبور کرد.

در این مرحله از مسابقات که در مسیر بلوار مصطفی خمینی ـ خیابان اکو ـ خیابان امام حسین شهر اراک برگزار شد، پس از گودرزی، امیر زرگری از تیم استان مرکزی(الف) و رامین مهربانی از تیم آذربایجان شرقی رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مرحله دوم یازدهمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری "میلاد دو نور" فردا (سه‌شنبه) در مسیر 114 کیلومتری اراک تا آستانه و در رشته استقامت جاده برگزار خواهد شد.

یازدهمین دوره تور بین‌المللی میلاد دو نور استان مرکزی با حضور 70 دوچرخه‌سوار در قالب ‌8 تیم داخلی و ‌5 تیم خارجی به مسافت 533 کیلومتر و در پنج مرحله در شهرهای مختلف استان مرکزی برگزار می‌شود.