ديدار با علما گامي براي استفاده بهتر مجلس ازنظر مراجع عظام است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا غلامعلي حداد عادل كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: هيات رييسه مجلس هفتم در اين سفر توانست با حضرات آيات مكارم شيرازي، نوري همداني، وحيد خراساني و فاضل لنكراني ديدار كند و در اين ديدارها مراجع با استقبال از اين برنامه، نكاتي را متذكر شدند و راهنمايي هايي درباره امور فرهنگي، اقتصادي، معيشتي و مشكلات مردم بيان كردند.



وي ادامه داد: مراجع نگراني هايي داشتند كه مطرح كردند و متقابلا توضيحاتي نيز هيات رييسه خدمت اين بزرگواران ارائه كرد.



رييس مجلس شوراي اسلامي به ديدار با اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم اشاره كرد و گفت: در اين ديدار از نظرات اعضاي جامعه مدرسين درباره مسائل مجلس مطلع شديم و گزارشي از آنچه تاكنون درمجلس گذشته ارائه كرديم كه البته اعضاي جامعه مدرسين از اين مسائل مطلع بودند.



حدادعادل افزود: اعضاي جامعه مدرسين پرسشهايي داشتند كه درپاسخ، توضيحاتي در باب تعامل با دولت، مسائل اقتصادي و معيشتي مردم و همچنين چگونگي تصويب قوانين از نظر انطباق بر احكام اسلامي، ارائه شد.



وي ادامه داد: در رابطه با عدم پديد آمدن تضاد و تعارض بين مصوبات مجلس و احكام اسلام و هچنين چگونگي ارتباط مجلس با شوراي نگهبان مذاكراتي نيز صورت گرفت.



حدادعادل گفت: ما اميدواريم اين ديدار بسيار خوب، مقدمه همكاري مناسب مجلس با حوزه هاي علميه، مراجع، علما و فقها باشد. رييس مجلس شوراي اسلامي به ديدار با استاندار قم اشاره كرد و گفت: در اين سفر فرصت گفتگو با استاندار قم نيز به وجود آمد كه استاندار گزارشي از اقدامات دولت و مشكلات اين استان را مطرح كرد .



وي افزود: نمايندگان با آگاهي از مسائل استان قم تلاش خواهند كرد تا آنجا كه به مجلس مربوط به شود وظيفه خود را براي رفع اين مشكلات انجام دهند.



حداد عادل در پاسخ به پرسشي درباره موضع مجلس نسبت به پروتكل الحاقي گفت: بارها گفته ايم كه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق مسلم ملت ايران است و مجلس در اين باب منافع و مصالح ملي را بر هر امر ديگر مقدم خواهد داشت و مواضع مجلس بارها صريح اعلام شده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي درباره مسئله حجاب گفت: در اين باره نمي توان به پاسخ كوتاه اكتفا كرد. بعضي ها تصور مي كنند كه مشكل حجاب، نبودن قانون است كه مجلس بايد قانوني را براي رفع اين مشكل وضع كند.



حداد عادل افزود: البته اگر معلوم شود كه مجلس در مساله حجاب با وضع قانون كار را بهبوده مي بخشد. حتما به وظيفه خود عمل مي كند.



وي ادامه داد: اما رسيدن به چنين نتيجه اي مستلزم كار كارشناسانه است و طرح اين موضوع و اظهار نظر و نسبت دادن مطلبي به مجلس آن هم در زمان كوتاهي كه مجلس شروع به كار كرده بسيار زود است.