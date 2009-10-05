اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه به امضای علی اکبر محتشمی پور دبیرکل این کنفرانس آمده است: ملت مظلوم فلسطین دیرزمانی است که آماج وحشیانه ترین جنایات جنگی، تروریستی و سازمان یافته دشمن صهیونیستی قرار گرفته است . بی تردید آنچه که این دشمنی علیه ملت مظلوم فلسطین و دیگر ملت ها را بیش از پیش پایداری و مشروعیت می بخشد، بی اعتنایی جامعه بین المللی نسبت به انجام مسئولیت خود در قبال نقض حقوق بشر و جنایات جنگی و نسل کشی دولت های ستمگر بویژه صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی است.

از اینرو دبیرخانه دائمی حمایت از انتفاضه ملت فلسطین اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل در به تعویق انداختن بررسی گزارش رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد "ریچارد گلدستون" که رژیم اشغالگر قدس را در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در جریان تجاوز اخیر این رژیم به نوار غزه متهم نموده است، محکوم کرده و درخواست تعویق آنرا از سوی هر جریانی در داخل فلسطین همدستی با جنایتکاران صهیونیستی و لکه ننگی در تاریخ پرافتخار مبارزات ملت فلسطین می داند.

شکی نیست که ملت فلسطین در احقاق حقوق حقه خود در طول بیش از نیم قرن هیچگاه به اقدامات سازمان های عریض و طویل و بی مسئولیت بین المللی دل نبسته و نخواهد بست، گواه بر این مدعا نیز اتکاء روزافزون بر عنصر مقاومت مشروع و پیروز در تعیین سرنوشت خویش می باشد، که تجلی حق پویی ملت های آزاده جهان را از آرمان ملت فلسطین با سرعت و شتاب بیشتر به دنبال داشته است.