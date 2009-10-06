تکمیل تعمیرات تاسیسات و خطوط انتقال گاز تا پیش از زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الماسی در جمع مدیران مناطق عملیاتی انتقال گاز با اشاره به ضرورت افزایش پایداری انتقال گاز طبیعی در فصل زمستان، یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته در سطح مناطق عملیات انتقال گاز، برای زمستان سال جاری باید تمهیدات لازم برای اطمینان بخش بودن شبکه انتقال گاز طبیعی کشور پیش بینی شود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر تکمیل هر چه سریع تر تعمیرات باقی مانده خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز، اظهار کرد: باید کلیه شرایط برای انتقال پایدار گاز به مبادی مصرف در سطح شبکه سراسری گاز کشور به ویژه در ماههای سرد سال فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین نشست پیگیری جذب بودجه های مناطق 10 گانه عملیات انتقال گاز کشور، در تشریح برخی از محورهای برگزاری این گردهمایی یک روزه، بیان کرد: بررسی در رابطه با چگونگی جذب بودجه های مربوط به سال 88 شرکت و مناطق عملیات انتقال گاز یکی از مهم ترین محورهای برگزاری این نشست بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در این نشست مدیران مناطق 10 گانه انتقال گاز با ارائه گزارشی در رابطه با نحوه پیشرفت جذب منابع مالی و چالش های پیش روی نظرات خود را ارایه کردند، تصریح کرد: با توجه به تاسیس مناطق 7، 9 و 10 به عنوان مناطق جدید عملیات انتقال گاز طبیعی در سال جاری نحوه تامین، تجهیز ساختمان و یاردهای این سه منطقه جدید و راه کارهای توسعه این مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

