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۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۲۰

عضو هيات رييسه مجلس در گفتگو "مهر":

رييس مجلس اعضاي كميته ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي را تعيين مي كند

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: اعضاي كميته ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط رييس مجلس انتخاب مي شوند.

موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با تاييد خبر تشكيل كميته ويژه پيگيري مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: يكي از تاكيدات رهبر معظم انقلاب به مسئولان، مبارزه و جلوگيري از مفاسد اقتصادي است.

وي خاطرنشان كرد: درجلسه گذشته نمايندگان روحاني مجلس شوراي اسلامي مقرر شد كميته اي پنج نفره به شكل جدي پيگير اين موضوع در دستگاه هاي مربوطه باشند.

عضو هيات رييسه مجلس افزود: در بررسي هايي كه انجام داده ايم به اين نتيجه رسيده ايم كه بحث تخلفات اداري و رسيدگي به آنها نواقص زيادي دارد كه نياز به تجديدنظر يا تصويب قوانين مشروح و دقيق در اين زمينه داريم.

قرباني خاطرنشان كرد: بررسي ها درخصوص تشكيل اين كميته انجام اما هنوز به مراحل نهايي خود نرسيده است اما وقتي اين رايزني ها به نتيجه رسيد اين كميته تشكيل و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
کد مطلب 95924

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