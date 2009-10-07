مسابقه رالی رباتیک کشور در گیلان برگزار می شود

سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین مسابقه رباتیک خیابانی جهانی و نخستین دور این رقابتها در کشور از 15 مهر با حضور 54 تیم از سراسر کشور در رشت برگزار می شود.

وی همچنین از کشف 3.5 تن انواع مواد مخدر طی شش ماهه نخست امسال در استان خبر داد واظهارداشت: در این مدت کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صد درصد افزایش داشته است.

فرمانده پلیس گیلان کشف 33 باند مواد مخدر در استان را از اقدامات پلیس گیلان در این مدت عنوان کرد و افزود: در رابطه با کشفیات مواد مخدر، تعداد شش هزار و 54 نفر دستگیر و چهار هزار و 41 مورد پرونده نیز تشکیل شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت بیش ازسه هزار کشف سرقت در گیلان صورت گرفته که بیش از 95 درصد دستگیر شد گان سارق معتاد هستند.

امیری مقدم از کشف 400 هزار لیتر سوخت قاچاق، پنج هزار و 176 مورد اقلام فرهنگی غیرمجاز،11 هزار و 355 مورد دارویی قاچاق، 26 سلاح جنگی، سه هزار و 775 مورد متعلقات ماهواره، بیش از 88 مورد سرقت خودرو ازدیگر اقدامات موثر پلیس طی شش ماهه نخست امسال عنوان کرد.

وی در ادامه به میزان تماسهای مردم گیلان با سامانه 197 پلیس اشاره کرد و افزود: امسال تا‌کنون 17 هزار و 603 مورد تماس مردم با 197 برقرار شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است که 82 مورد مربوط به گزارش و شکایت و 243 مورد تشکر از خدمات پلیس بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به وضعیت برخی جادههای استان یاد آورشد::امسال فقط در جاده انزلی- آستارا تعداد 60 نفر کشته شدند که باید به این مهم توجهی ویژه شود.