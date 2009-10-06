سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تعداد پنج هزار و 183 راننده اتومبیل خاطی که اقدام به اعمال خطرساز در حین رانندگی در جاده های مازندران داشته توقیف و متخلفان تحویل قانون شدند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تولیدات خودرو کشور متناسب با سیمای شهرها و مهندسی شهری نبوده و سرانه اتومبیل و موتورسیکلت در شهرها بیشتر از فضای مورد استفاده شهروندان است.

فرمانده پلیس راه مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند مجموعه داران شرکت " گالف " به تعداد 50 نفر در استان خبر داد و افزود: 20 نفر از این متخلفین روانه زندان شدند.

مسکنی با بیان اینکه شرکت صوری که اقدام به اخاذی مقادیر فراوانی وجه نقد کلاهبرداری کرده بود پس از شناسایی به 35 میلیارد ریال کف زنی اعتراف کرده است، افزود: دو کلاهبردار که اقدام به تاسیس شرکتی با نام جی ای جی فعالیتهای اقتصادی خرید سهام را طرح ریزی کرده بودند، شناسایی شدند.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری باندی موسوم به فویوج در استان خبر داد و گفت: این افراد در کرج ساکن بوده و در ساری اقدام به کف زنی کرده و با خودروهای مدل بالا اموال مردم را به راحتی و به شیوه حرفه ای سرقت می کردند.

به گفته وی، این افراد دستگیر شده ساکن کرج و اهل کرمانشاه بودند که پس از بازجویی ها مشخص شد این افراد دارای سابقه سرقت در شهرستان های فریدونکنار، بابل و آمل بودند و 13 فقره ارتکاب جرم و 45 میلیون تومان سرقت می کردند.

فرمانده انتظامی مازندران همچنین از شناسایی و انهدام باند سارقین زورگیر در شهرستان ساری خبر داد و گفت: سه باند سرقت منزل در مازندران شناسایی که مجرمین به اتهام 39 فقره سرقت اعتراف کردند.

مسکنی با بیان اینکه چهار باند سرقت خودرو در مازندران انهدام و شناسایی شده است، افزود: از این افراد 32 فقره سرقت اعتراف گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه امسال هزار و 547 جلسه آموزشی ارتباط پلیس با مردم در استان انجام شده است، گفت: معاونت اجتماعی در ناجا توانسته در زمینه ارتباط گیری مردم با پلیس گام های اساسی بردارد.

وی با بیان اینکه شش هزار و 455 پرونده شکات در پاسگاه ها در شش ماهه نخست امسال تشکیل شده است، افزود: با انجام اقدامات مشاوره ای توسط معاونت اجتماعی و مراکز مشاوره بیش از 77 درصد پرونده ها در کلانتری مصالحه شده است.