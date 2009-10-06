روابط اقتصادی ایران و قزاقستان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ژال غاص عادل بایف دوشنبه شب در نشست با رئیس بازرگانی گلستان افزود: به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری هیئتی متشکل از مدیرکل کشاورزی و شرکت تجاری استان منگیستائو قزاقستان به ایران سفر می کنند.

وی اظهار داشت: هدف از این سفر به استان را دیدار با مسئولان استانی و آشنایی بیشتر با توانمندیها، پتانسیلها و فرصتهای سرمایه گذاری موجود و بازدید از مراکز بزرگ تولیدی و کشاورزی است.

به گفته ژال غاص عادل بایف، کلیه تجار و بازرگانان عضو اتاق بازرگانی گرگان که قصد سفر به کشور قزاقستان را دارند، می توانند بنا به درخواست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان و مراجعه به سرکنسولگری نسبت به دریافت روادید خود اقدام کنند.

سرکنسول قزاقستان در گلستان افزود: این امر در راستای اجرایی کردن توافقات بین دو کشور و جهت توسعه روابط اقتصادی و همکاری فی ما بین انجام شد.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان نیز با تشکر از اقدام مناسب کشور قزاقستان برای فراهم کردن شرایط لازم جهت صدور روادید در گرگان اظهار داشت: امیدواریم با این حرکت ارتباط دو کشور بخصوص تجار و بازرگانان این استان توسعه یابد.

نادعلی کهنسال افزود: همچنین در زمینه پذیرش هیئت، برنامه ریزی لازم با همکاری استاندار و دستگاههای مرتبط در حال انجام بوده تا هیئت اعزامی از پتانسیلها و فرصتها سرمایه گذاری و توانمندیهای تولیدی صادراتی ، بخش کشاورزی و . . . بخوبی آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با اجرایی شدن تفاهمات و توافقات گذشته زمینه های توسعه ارتباطات و مراودات را بین استان و آن کشور گسترش یابد.