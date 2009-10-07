طراحی سامانه چاپ عکس خودکار در کشور

محمد یوسفی - مدیر عامل شرکت سامانه های ارتباطی طوس کار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش سخت افزاری این سامانه متشکل از یک کامپیوتر و یک چاپگر ریبون حرارتی است.

وی به بخش نرم افزاری این سامانه اشاره کرد و یادآور شد: در این بخش، نرم افزاری را طراحی کردیم که بر روی سامانه نصب می شود و با وارد کردن محتوای حافظه چون فلش، CD و سایر حافظه ها، محتوای عکس را برای سامانه تعریف و پس از آن دستگاه اقدام به چاپ عکس می کند.

مجری طرح با تاکید بر اینکه این روش چاپ عکس در کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرق کاربردهای بسیار زیادی دارد، ادامه داد: یکی از کاربردهای مهم این سامانه ها در مراکز توریستی است از این رو در کشورهای توریستی چون اروپا و آسیای جنوب شرقی کاربرد دارد.

وی خاطر نشان کرد: این سامانه می تواند در مراکزی مانند مراکز فرهنگی، موزه ها و هتلها مورد استفاده قرار گیرد البته برای کاربردی کردن آن در داخل کشور به فرهنگ سازی نیاز است.