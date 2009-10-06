سارکوزی به ساز اسرائیل می رقصد/ شیطنت پاریس در موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی در این باره نوشت: سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مناقشات اتمی ایران نقش یک شیطان کوچک را بازی می کند. وی تا به حال سخت ترین مواضع را در برابر ایران در بین کشورهای غربی گرفته است.

رئیس جمهوری فرانسه در مناقشات اتمی با ایران خود را در نقش یک تندرو و آشوبگر به نمایش در آورد. در مجمع عمومی سازمان ملل سارکوزی از همه بیشتر علاقه داشت که روی میز بکوبد. همانگونه که وی در سال 2007 اعلام کرد که ایران باید خود تصمیم بگیرد که آیا بمب اتم بسازد یا خودش بمباران اتمی شود.

استاندارد در ادامه نوشت: بر اساس متن سخنرانی سارکوزی در مجمع عمومی سازمان ملل وی می خواست تهران را با یک تحریم اقتصادی تهدید کند اگر در گفتگوهای اتمی پیشرفتی به وجود نیاید. البته وزیر امور خارجه اش کوشنر که خود او نیز حتی دو سال پیش به جنگ علیه ایران فکر می کرد باید وی را مهار می کرد و سارکوزی در دقایق آخر از به وجود آوردن یک آشوب جدید در مناقشات اتمی با ایران انصراف داد.

این روزنامه اتریشی در ادامه توشت: اوباما سارکوزی را به عنوان یک فرد بی اندازه ساده لوح در مناقشات اتمی ایران مشخص کرد البته بدون اینکه نام وی را ببرد. با وجود اینکه موضع اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در برابر ایران اخیرا سخت تر شده است با این حال مجله نیوزویک موضع سارکوزی را در برابر تهران در مقایسه با اوباما تندروتر و سختگیرانه تر ارزیابی کرد.

استاندارد در ادامه نوشت: البته سارکوزی از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری فرانسه در سال 2007 زمانی که بوش هنوز بر آمریکا ریاست می کرد در روند جبهه گیری با ایران قرار داشت.

به عقیده رئیس موسسه پاریس برای بررسی های استراتژیک و بین المللی "پاسکال بونیفیس" در حالی که آمریکا شیطان بزرگ برای ایران محسوب می شود فرانسه به شیطان کوچکی تبدیل شده است.

این در حالی است که به نوشته استاندارد حتی برخی از ایرانیهای منتقد ایران این انتقاد را به سارکوزی وارد می کنند که وی با ساز اسرائیل می رقصد و در این زمینه بلندتر از آمریکاییها پارس می کند.

استاندارد در ادامه نوشت: روابط بین پاریس و تهران حدود سی سال است که متشنج است؛ در جنگ بین ایران و عراق، پاریس در جبهه عراق قرار گرفت و به صدام حسین اورانیوم برای تاسیسات هسته اییش تحویل می داد.

این در حالی است که همچنین دیپلماتهای آلمانی امروزه به موضع دوگانه سارکوزی انتقاد دارند به گونه ای که وی جهان عرب از لیبی گرفته تا پاکستان را با نیروگاههای اتمی فرانسوی پوشش داده و از طرف دیگر غنی سازی اورانیوم برای ایران را ممنوع می کند.