در گفتگو با مهر عنوان شد: هشدار وزارت امور خارجه نسبت به تلاش برای غارت اطلاعات علمی کشور

دکتر علی آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکان تماس از طریق بیگانگان با محققان کشور و دریافت اطلاعات علمی کشور گفت: برای جلوگیری از این اتفاقات تنها وزارت امور خارجه نباید اقدام کند بلکه سایر دستگاهها و خود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی نیز باید دقت نظر داشته باشند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی اضافه کرد: خطر دریافت اطلاعات علمی از محققان و اساتید دانشگاهی کشورمان کل محافل علمی را تهدید می کند و این خطر متوجه اساتید و دانشمندانی است که خوشبختانه با تلاش آنها کشور به دستاوردهای عظیم علمی دست پیدا کرده و موجب غرور آفرینی شده است اما لازم است در این زمینه ها نیز برنامه ریزی قابل توجهی صورت گیرد.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه باید این طیف از اساتید و محققان کشورمان را واکسینه کنیم تا مصون سازی لازم صورت گیرد گفت: اساتید و محققان کشورمان که در پروژه های عظیم و قابل توجه علمی و پژوهشی کشورمان فعالیت می کنند باید در برابر توطئه ها و طراحی های دقیق برخی کشورها برای سرقتهای علمی مصون سازی شوند زیرا برخی کشورها حساب شده می خواهند اطلاعات علمی کشورمان را به غارت ببرند.

آهنی در ادامه به مهر گفت: مصون سازی اساتید و محققان کشور مستلزم هم اندیشی است و دانشگاههای کشور باید با همکاری وزارتخانه های مرتبط با این امر کارگاههایی را طراحی و دوره های توجهی برگزار کنند.

وی ادامه داد: در این کارگاهها و دوره های باید به اساتید و محققان کشورمان هشدار دهیم تا به راحتی و بدون هماهنگی، اطلاعات علمی را در اختیار دیگران قرار ندهند.