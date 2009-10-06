به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد مهدی مهدوی روز گذشته در جریان بازدید خبرنگاران رسانه های جمعی از پروژه گازرسانی به شهر زرینه اظهار داشت: در حال حاضر 99 درصد از جمعیت شهری در استان کردستان از نعمت گاز خانگی برخوردارند که این رقم در مقایسه با میانگین کشور بالاتر است.

وی ادامه داد: در حالی 99 درصد از جمعیت شهری استان از نعمت گاز خانگی برخوردار هستند که هزینه گازرسانی و نصب انشعاب در استان کردستان بیش از سه برابر سایر نقاط کشور است و وجود دره های عمیق و کوه های سر به فلک کشیده کار گازرسانی در این استان را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان یادآور شد: از مجموع 24 شهر استان کردستان در حال حاضر به 17 شهر گازرسانی شده و عملیات اجرایی گازرسانی در دو شهر موچش و زرینه فعال است و مقدمات اجرای طرح های گازرسانی به پنج شهر باقی مانده نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مهدوی بیان داشت: تاکنون 3 هزار و 141 کیلومتر شبکه گذاری در کل استان کردستان انجام گرفته است که با توجه به این اقدامات 247 هزار خانوار کردستانی با جمعیتی بیش از یک میلیون 200 هزار نفر از نعمت گاز خانگی برخوردار هستند.

وی در ادامه با اشاره به پروژه گازرسانی به شهر زرینه عنوان کرد: برای اجرایی شدن این طرح 22 کیلومتر خط تغذیه فلزی از شهر دیواندره به طرف زرینه در حال اجراست که عملیات آن از هفته دولت در سال جاری آغاز شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری نیز به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان افزود: همزمان با اجرای خط تغذیه به شهر زرینه، کار شبکه گذاری داخل شهر نیز آغاز شده و بیش از 10 کیلومتر در داخل این شهر شبکه گذاری به پایان رسیده است.

مهدوی گفت: با اجرای این طرح بیش از 350 خانوار با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 800 نفر از نعمت گاز خانگی برخوردار و سالانه بیش از 700 هزار لیتر مصرف سوخت مایع صرفه جویی به عمل می آید.