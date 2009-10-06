به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد عرفان خان در این پروژه سینمایی به جمع بازیگران سرشناس بریتانیایی یعنی کیت بلنچت و هیو گرانت می‌پیوندد که قرار است تمام صحنه‌های آن در هند فیلمبرداری و برای اکران در سال 2011 آماده شود. دو ستاره بریتانیایی نقش لرد بومنتباتن و همسر او را در این فیلم ایفا می‌کنند.

فیلمنامه "تابستان هندی" به دلیل داشتن برخی صحنه‌های حساسیت‌برانگیز مربوط به جواهرلعل نهرو با این شرط از سوی مقام‌های هندی اجازه تولید پیدا کرده که آن صحنه‌ها حذف یا تعدیل شود. فیلم بر اساس کتابی به همین نام تولید خواهد شد که الکس فن تونزلمان ستون‌نویس بخش سینمایی سایت گاردین آن را نوشته است.

خان قرار است در "تابستان هندی" نقش جواهرلعل نهرو نخستین نخست‌وزیر تاریخ هند را بازی کند که بین سال‌های 1947 تا 1964 بر این کشور حکومت کرد. بلنچت نقش همسر لرد مونتباتن را بازی می‌کند که رابطه او با نهرو دستمایه داستان فیلم است و گرانت هم به نقش لرد مونتباتن ظاهر خواهد شد.

عرفان خان از اوایل دهه 1980 یکی از ستارگان سرشناس سینمای هند بوده و در سال‌های اخیر هم در عرصه بین‌المللی جایگاهی خاص پیدا کرده است. او با بازی در فیلم‌های سینمایی "مبارز" ساخته آصف کاپادیا و "دارجیلینگ با مسئولیت محدود" وس اندرسن به چهره‌ای بین‌المللی تبدیل شد و با حضور در "میلیونر زاغه‌نشین" دنی بویل جایگاه خود را محکمتر از قبل کرد.ژ

جو رایت فیلمساز 37 ساله انگلیسی فیلم‌های تحسین‌شده "غرور و تعصب" و "تاوان" را در کارنامه دارد و "تکنواز" او با بازی جیمی فوکس و رابرت داونی جونیر این روزها بر پرده سینماهای جهان است.