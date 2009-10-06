آتش سوزی در پارک جنگلی شورآب خرم آباد

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ساعت 14 و 27 دقیقه روز گذشته از طریق مرکز پیام سازمان آتش نشانی خرم آباد خبر وقوع آتش سوزی در پارک جنگلی شورآب به ایستگاه شماره 6 مخابره شد.

رضا طولابی ادامه داد: پس از به صدا درآمدن زنگ حریق آتش نشانان به محل اعزام و با استفاده از دو رشته لوله آبدهی و دو عدد سرلوله پس از 40 دقیقه موفق به اطفای حریق شدند.

وی علت آتش سوزی را عمدی اعلام کرد و بیان داشت: آتش سوزی رخ داده در پارک جنگلی شوراب توسط فردی ناشناس و به طور عمدی رخ داده است.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرم آباد یادآور شد: بنابر اخبار واصله فرد متخلف که اقدام به آتش سوزی در پارک کرده توسط نگهبان پارک دستگیر شده است.

طولابی خاطرنشان کرد: مطابق برآوردهای اولیه بخشی از درختان و فضای سبز این پارک در آتش سوخته است.