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۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

آتش سوزی در پارک جنگلی شورآب خرم آباد

آتش سوزی در پارک جنگلی شورآب خرم آباد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: بخشی از پارک جنگلی شورآب خرم آباد روز گذشته بر اثر وقوع آتش سوزی خسارت دید.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرم آباد در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ساعت 14 و 27 دقیقه روز گذشته از طریق مرکز پیام سازمان آتش نشانی خرم آباد خبر وقوع آتش سوزی در پارک جنگلی شورآب به ایستگاه شماره 6 مخابره شد.

رضا طولابی ادامه داد: پس از به صدا درآمدن زنگ حریق آتش نشانان به محل اعزام و با استفاده از دو رشته لوله آبدهی و دو عدد سرلوله پس از 40 دقیقه موفق به اطفای حریق شدند.

وی علت آتش سوزی را عمدی اعلام کرد و بیان داشت: آتش سوزی رخ داده در پارک جنگلی شوراب توسط فردی ناشناس و به طور عمدی رخ داده است.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرم آباد یادآور شد: بنابر اخبار واصله فرد متخلف که اقدام به آتش سوزی در پارک کرده توسط نگهبان پارک دستگیر شده است.

طولابی خاطرنشان کرد: مطابق برآوردهای اولیه بخشی از درختان و فضای سبز این پارک در آتش سوخته است.

کد مطلب 959326

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