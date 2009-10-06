به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان استان و دانشگاه کردستان، خوابگاه دخترانه این دانشگاه با ظرفیت 160 نفر و با کمک و حمایت یکی از خیرین به بهره برداری رسید.

این خوابگاه دخترانه به صورت مشترک با استفاده از اعتبارات دانشگاه کردستان و همچنین حمایتهای یکی از خیرین کردستانی با نام یحیی صادق وزیری در محوطه دانشگاه احداث و روز گذشته به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه کردستان در مراسم افتتاح خوابگاه دانشگاه کردستان اظهار داشت: این خوابگاه دارای 16 سوئیت است که با هزینه بالغ بر سه میلیارد ریال و با همکاری خیرین و با استفاده از اعتبارات وزارت علوم ساخته شده است.

غلامحسین کریمی دوستان افزود: خوابگاه دخترانه دانشگاه کردستان ظرفیت پذیرش و اسکان 160 نفر دانشجو را داراست و دارای امکانات کامل رفاهی است.

وی خاطرنشان کرد: خوابگاه دخترانه دانشگاه کردستان در زمینی به مساحت هزار و 61 مترمربع ساخته و در مدت زمان کمتر از دو سال به بهره براری رسید.

رئیس دانشگاه کردستان همچنین با اشاره وضعیت اسکان دانشجویان این دانشگاه در خوابگاه عنوان کرد: در حال حاضر چهار هزار نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان از امکانات خوابگاهی استفاده می کنند که سه هزار و 200 نفر از این افراد در خوابگاه های ملکی و استیجاری و 800 نفر دیگر نیز در خوابگاه های خودگردان که تحت نظارت دانشگاه کردستان فعالیت می کنند، اسکان داده شده اند.