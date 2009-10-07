سعید ابوطالب به خبرنگار مهر گفت: پیشرفت و تعالی در هنر به عنوان عرصه‌ای فرهنگ‌ساز به وجود ارتباطی تنگاتنگ و صمیمی میان مسئولان فرهنگی، هنرمندان و فعالان در این حرفه نیاز دارد. جلب اعتماد هنرمندان، ایجاد آرامش خاطر و فضایی آرام برای ادامه فعالیت آنها برای رشد فرهنگ ضروری است.

وی افزود: امور فرهنگی و مسائل مرتبط با سینما و سینماگران در سال‌های اخیر با فراز و نشیب بسیار مواجه بوده و مسئولان وزارت ارشاد و مدیران سینمایی در ایجاد ارتباط با هنرمندان و به خصوص سینماگران ضعیف عمل کردند. مدیران جدید باید ایجاد تعامل با هنرمندان را مهمترین وظیفه خود بدانند.

کارگردان مستند "اقلیت و اکثریت " ادامه داد: در دیدار هنرمندان با رهبر معظم انقلاب، سینماگران از طیف‌های مختلف مورد احترام ایشان بوده و حرف‌های بسیاری عنوان شد و رهبر معظم انقلاب با سعه صدر و بلندنظری و دید باز حرف‌ها و مشکلات سینماگران حوزه‌‌های مختلف سینما را شنیدند.

این مستندساز ادامه داد: باعث تاسف است که دیدگاهی که رهبر انقلاب نسبت به قشر فرهیخته و هنرمندان جامعه دارند تا به امروز در مدیران فرهنگی و سینمایی و به طور کلی در مجموعه وزارت ارشاد وجود نداشته و هنرمندان با روی گشاده مسئولان متولی این امور روبه رو نشده اند. در چهار سال گذشته نظر و پیشنهادهای رئیس جمهور درسیاست‌گذاری‌های وزارت ارشاد لحاظ نشد و مدیران سازمان‌های فرهنگی مطابق با سلایق خود عمل کردند.

ابوطالب درباره حضور جواد شمقدری در پست معاونت سینمایی گفت: مسلما سابقه فیلمسازی شمقدری وآشنایی وی با امور سینمایی از نقاط مثبت حضور وی در این پست به شمارمی‌آید، اما سابقه فیلمسازی به تنهایی عاملی برای حضور موثر وی در معاونت سینمایی محسوب نمی‌شود. آنچه موفقیت شمقدری را رقم می‌زند ایجاد تعادل، تعامل، ارتباط نزدیک کاری با سینماگران و استفاده از مشاوران مختلف آشنا با ژانرهای گوناگون سینما است.

وی افزود: انتخاب افراد خاص و باقی ماندن در دایره‌ای تنگ، بر مشکلات سینما و ناامیدی سینماگران افزوده و موجب دلسردی آنها می‌شود. دفتر معاونت سینمایی باید محلی برای رفت و آمد تمامی اهالی صاحبنام و با تجربه سینما باشد و علاوه بر حل مشکلات آنها همفکری و مشورت با آنها در دستور کار این نهاد قرار گیرد.

کارگردان مستند "پارلمان ایرانی" در پایان گفت: امیدواریم افرادی که مسئولیت نهادهای گوناگون فرهنگی و سینمایی را برعهده می‌گیرند با ایجاد اعتماد در بدنه سینما و دیگر بخش‌های فرهنگی شرایط و فضایی سالم و به دور از حاشیه برای ادامه فعالیت هنری را فراهم کنند و موجب رضایت هنرمندان و رشد و شکوفایی فرهنگی جامعه شوند.