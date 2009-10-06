تظاهرات ضد جنگ در مقابل کاخ سفید به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی.بی.اس، در این تظاهرات 61 نفر توسط پلیس آمریکا بازداشت شدند.

این افراد زمانی بازداشت شدند که در اعتراض به وجود زندانهایی چون گوانتانامو، ابوغریب و بگرام قصد داشتند خود را به نرده های مقابل کاخ سفید ببندند.

تظاهر کنندگان با خود عروسکهای جرج بوش، دیک چنی، دونالد رامسفلد و کاندولیزا رایس که همگی لباس زندان به تن داشتند حمل می کردند.

این افراد بر روی لباس های خود نام زندانیان گوانتانامویی را که از این زندان آزاد شده اما همچنان در زندانهای دیگر در بازداشت به سر می برند نوشته بودند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که چند ساعت پس از آن "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در سخنانی بر ادامه اشغال افغانستان از سوی کشورش تاکید کرد.