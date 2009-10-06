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۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۶

محرومیت گیلاردینو به یک جلسه کاهش یافت

محرومیت گیلاردینو به یک جلسه کاهش یافت

محرومیت دو جلسه ای "آلبرتو گیلاردینو" در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به یک جلسه کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، در پی درخواست باشگاه فیورنتینا مبنی بر کاهش محرومیت گیلاردینو، محرومیت این بازیکن را به یک جلسه کاهش داد.  

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال ایتالیا در دیدار با لیون با آرنج خود به "جرمی تولالان" ضربه زد و از جانب کمیته انضباطی یوفا به دو جلسه محرومیت محکوم شد.

باشگاه فیورنتینا در اطلاعیه ای اعلام کرد: محرومیت آلبرتو گیلاردینو به یک جلسه کاهش پیدا کرده و این بازیکن قادر خواهد بود در تاریخ 20 اکتبر تیم خود را مقابل "دبرسن" مجارستان همراهی کند.

کد مطلب 959359

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