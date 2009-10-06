به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "دیوید بئیری" رئیس گروه صهیونیست "العاد" در این باره می گوید: ما در سطح زیرین مسجد الاقصی حفاری نمی کنیم، بلکه تنها وظیفه ما پاکسازی این مکان است.

این گروه صهیونیست به همراه گروه "عطیرت کوهانیم" وظیفه حفاری در زیر مسجد الاقصی را بر عهده دارند، که با مخالفت گسترده گروه های فلسطینی، کشورهای اسلامی و سازمان های حقوق بشری مواجه است.

رئیس این گروه صهیونیست در حالی حفاری در مسجد الاقصی را منتسب به حضرت داوود کرده است، که سران تل آویو به شدت از تداوم حفاری و هتک حرمت به این مکان مقدس حمایت می کنند.

صهیونیستها از حدود نیم قرن گذشته در صدد یافتن هیکل سلیمان و دیگر موارد ادعایی در زیر مسجد الاقصی هستند، که تاکنون به هیچکدام از آنها دست نیافته اند.

از سوی دیگر حفاری در مسجد الاقصی احتمال تخریب این مکان مقدس را افزایش داده است.