۲۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۴:۳۸

مجري طرح اكتشاف سازمان زمين شناسي:

تاكنون 150 تن طلا در ايران شناسايي شده است

براساس اكتشافات صورت گرفته توسط سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني تاكنون در حدود 150 تن طلا در ايران شناسايي شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت معادن ايران ، مجري طرح اكتشاف سازمان زمين شناسي با اعلام اين خبر گفت: امسال عمليات اكتشافي طرحهاي طلاي طرقبه و گندي به پايان مي رسد و پيش بيني مي شود با اكتشاف طلا در ايران ذخاير خوبي از اين ماده  معدني با ارزش در ايران كشف شود.
مهندس محمد جواد شمسا افزود: طرحهاي اكتشاف طلا در ايران بيشتر در استانهاي خراسان ، سمنان ، كردستان ، آذربايجان غربي و شرقي ، اصفهان و سيستان و بلوچستان در حال انجام است.
وي افزود: هم اكنون طرح اكتشاف تفصيلي طلاي داشكسن توسط شركت ريوتينتو و طلاي آق دره توسط شركت زركن در حال انجام است.

