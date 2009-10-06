دلالان بازار محصولات کشاورزی آذربایجان غربی را قبضه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در سالهای اخیر بروز مشکلات فراوان در حیطه کشاورزی موجب شد تا بعضی از محصولات کشاورزی توسط دولت خریداری شود اما نرخ خرید تضمینی نیز نتوانسته مشکلی از مشکلات کشاورزان را حل کند و این نرخ به گونه ای تعیین نمی شود که با هزینه های تمام شده محصولات همخوانی داشته باشد.

در این راستا حضور واسطه ها برای خرید محصولات باغی و بعضی محصولات کشاورزی و اختلاف قیمتی که محصولات کشاورزی در مزرعه و بازار دارند، موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

هر چند در سالهای اخیر بررسی مشکلات خرید و فروش محصولات باغی و حذف واسطه ها از حلقه های خرید و فروش و عرضه مستقیم کالا در دستور مسئولان استان قرار گرفته ولی تاکنون این نشستها دردی از دردهای کشاورزان را دوا نکرده است.

تاکنون اقدامی برای ساماندهی خرید محصولات کشاورزی انجام نشده است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه ارومیه است اظهارداشت: اقتصاد کشاورزان و جمعیت وابسته به کشاورزی براساس فروش به موقع و قیمت مناسب محصولات کشاورزی می چرخد، اما مهمترین چالش این بخش نیز تفاوت قیمت محصولات در مزرعه و بازار است.

پرویز جلیلی اظهارداشت: در این راستا حضور دلالان در بازار محصولات و مجبور شدن کشاورزان به اینکه محصولات خود را به دلالان بفروشند، موجب شده است کشاورزان بسیار متضرر شوند و تاکنون برای ساماندهی این معضل اصلی اقدامی نشده است.

به گفته این مسئول هم اکنون محصول انگور(سبزه) با قیمت تمام شده هزار و 600 تومان است در حالیکه این محصول فقط با نصف قیمت خریداری می شود.

جلیلی نبود مکان مناسب از سوی کشاورزان را از عمده دلایل این موضوع ذکر کرد و بیان داشت: این امر کشاوزان را مجبور به فروش با قیمت ناعادلانه ای که واسطه ها تعیین می کنند کرده است در حالیکه این قیمت عادلانه نیست و حتی هزینه جمع آوری محصول و مزد کارگر نیز نمی شود.

وی با اعلام آمادگی شهرداری در ایجاد بازارهای روز و بدون واسطه جهت خرید محصولات باغی از کشاورزان خواستار حمایت مسئولان از کشاورزان شدند.

وی با بیان اینکه می توان در بازار میوه و تره بار با ایجاد دو نوع بازار این نوع محصولات را ساماندهی کرد افزود: با ایجاد بازار ویژه برای خرید محصولات صادراتی زمینه را برای تشویق کشاورزان به امر بسته بندی فراهم کرده همچنین محصول خرده فروشی نیز مشخص می شود .

آموزش بخش کشاورزی موضوع فراموش شده

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرارومیه نیز گفت: متاسفانه برنامه ریزی مناسبی برای فروش محصولات کشاورزان وجود ندارد و زمان فروش به دلیل حضور واسطه ها سودی عاید کشاورز نمی شود.

لطیفه مبین، ادامه داد: بیشتر اوقات به دلیل کشت یک نواخت و تولید انبوه محصول قیمت پایین می آید و باید بازار تولید با تقاضا هماهنگ شود، در واقع می توان گفت جای خالی الگوی کشت احساس می شود.

وی اضافه کرد:برای جلوگیری از تولید انبوه برخی از محصولات کشاورزی باید الگوی کشت مناسبی داده شود و هر منطقه با توجه به نوع آب و هوا از کشت مناسبی استفاده کند.

این عضو شورای اسلامی شهر با تاکید به اینکه هیچ نظارتی بر خرید و فروش محصولات باغی و زراعی انجام نمی شود افزود: باید در هر شهر یک بازار روز ویژه فروش محصولات کشاورزی ایجاد شود تا کشاورز در مراکز عرضه محصولات کشاورزی حضور یابد و مستقیم محصولاتش را با قیمت عادلانه به فروش برساند.

مبین با تاکید بر تقویت نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی افزود: عرضه محصول با کیفیت و بسته بندی مناسب باعث سود آوری بیشتر و حضور در بازارهای جهانی می شود که لازم است مسولان مربوطه با آموزش های صحیح به کشاورزان برنامه داشته باشند تامحصول با کیفیت عمل آوری شود.

حضور کم رنگ تعاونی ها در خرید محصولات کشاورزی موجب فرصت طلبی دلالان شده است

نائب رئیس شورای اسلامی شهر نیز با تاکید به اینکه نباید مسولیت و سرنوشت خرید محصولات کشاورزان را به کارخانه دارن و سرمایه داران بسپاریم افزود: حضور کم رنگ تعاونی ها باعث تاثیر پذیری بیشتر دلالان و واسطه ها می شود.

محمد حضرت پور با انتقاد از ضد و نقیض بودن سخنان در خصوص صادرات افزود: در حالیکه بازرگانی اعلام می کند در بحث صادرات مشکلی وجود ندارد اما کارخانه دارن مطلب دیگر را عنوان می کنند.

عصمت گرامی عضو شورای اسلامی شهر نیز گفت: سالانه هزینه های زیادی صرف تهیه کود، سم و آبیاری محصول می شود اما زمان برداشت و فروش محصول کشاورزان مجبورند به نرخ بسیار پایینی محصولاتشان را به فروش برسانند.

و ی با انتقاد از عدم نظارت بر واردات محصولات کشاورزی افزود: با ایجاد بازارهای روز در مرزها می توان محصولات کشاورزان را به طور مستقیم صادر کرد.

حضور واسطه ها بر سر مزارع هم رسید

شهره شیرزاد ،عضو دیگر شورای شهر نیز در این خصوص معتقد است: به دلیل نبود برنامه ریزی مناسب حضور دلالان افزایش یافته است و از طریق خرید محصولات کشاورزی در سر مزرعه و فروش آن در بازار سودهای کلانی را کسب می کنند که در واقع حق کشاورزان است.

وی با تاکید بر آموزش بسته بندی مناسب به کشاورزان اظهار داشت : مسئولان باید برای خرید خشکبار برنامه داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تاثیر مناسبات سیاسی در اقتصاد کشور گفت: کشور در سه سال اخیر در بحران بوده ولی مدیریت مصرف خانواربا برنامه است.

جعفر صادق اسکندری با بیان اینکه بازار صادرات برای کالاهای انبوه باید مشخص شود افزود: سال گذشته محصول انگور برای صادرات نبود اما امسال پیش بینی می شود 200 هزار تن محصول را صادر کنیم .

به گفته ی این مسئول سال گذشته 60 هزارتن صادرات سیب ازگمرکات رسمی استان صورت گرفته است.

وی با تاکید به اینکه برای صادرات در پی رایزنی با کشورهای دیگر هستیم اظهار داشت:ما هیچ مانعی برای صادرات نداریم و جوایز صادراتی در مدت دو ساعت پرداخت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی استان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تامین زیر ساخت های کشاورزی در استان افزود: برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برنامه پنچ ساله و یکساله آماده و در حال تصویب است.

علی عبدالله زاده با بیان اینکه در تولید محصولات سیب در کشور رتبه اول داریم از آمادگی این سازمان برای ایجاد بازارهای روز عرضه محصولات کشاورزی خبرداد.

میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری ارومیه پاسخگوی نیاز شهروندان نیست

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هم اکنون میدان مرکزی میوه و تره بار در ارومیه جوابگو نیست و در صورت مساعدت 300 هکتار زمین مورد نیاز برای توسعه میدان مرکزی از منابع طبیعی خریداری می کنیم تا این مشکل شهروندان را حل کنیم.

حضور شورای نرخ گذاری ضروری است

رضایی با بیان اینکه در برخی از فصول سال ترافیک سنگینی در میدان ایجاد می شود افزود: با مکان یابی و کار کارشناسی می توان این معضل را حل کرد.

وی در خصوص وجود واسطه ها در خرید محصولات کشاورزی گفت: ضرورت حضور پر رنگ شورای نرخ گذاری ضروری است چرا که گاهی ترافیک حق تعیین قیمت از کشاورزان را سلب می کند.

رضایی با تاکید به اینکه نیاز است تا چند پایانه در مناطق شهر برای خرده فروشی ایجاد شود تصریح کرد: اختلاف بین قیمت خرید در میدان و مصرف دو برابر خرید کشاورز است.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ارومیه اضافه کرد: تولید کننده و مصرف کننده متضرر ولی واسطه سود می برد.

با توجه به اینکه کشاورزی از محورهای اصلی توسعه استان به شمار می رود ادامه این روند موجب رکود این بخش شده که در گذشت زمان عواقب آن متوجه تمامی بخش های استان می شود.