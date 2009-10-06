تشکیل ستادهای برگزاری هفته کتاب در 30 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو ستاد هفته کتاب ضمن اعلام این خبر گفت: همسو با فعالیتهای صورت گرفته در ستاد مرکزی هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ، با شعار "کتاب، دانایی، توانایی"و با محوریت برگزاری یک هفته جشن کتاب در استانها ستادهای هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در استانها تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: برابر دستوالعمل ابلاغی ستاد مرکزی به استانها و با مسئولیت ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها میبایست از کلیه نهادها، سازمانها و انجمنهای دولتی و غیردولتی برای عضویت در ستاد هفته کتاب دعوت به عمل آورند.
قبادی گفت: همچنین براساس نامگذاری روزهای هفدهمین دوره هفته کتاب، ستادهای استانی باید برنامههای خود را پیشبینی و به اجرا درآورند.
این ستادها تشکیل و با حضور نمایندگان دستگاهها و انجمنهای فرهنگی جلسات منظمی برگزار و تعداد زیادی از آنها برنامههای خود را نیز اعلام داشتهاند.
هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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