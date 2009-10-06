  1. هنر
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

تشکیل ستادهای برگزاری هفته کتاب در 30 استان کشور

تشکیل ستادهای برگزاری هفته کتاب در 30 استان کشور

ستادهای برگزاری هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در 30 استان کشور تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قبادی مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو ستاد هفته کتاب   ضمن اعلام این خبر گفت: همسو با فعالیت‌های صورت گرفته در ستاد مرکزی هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ، با شعار "کتاب، دانایی، توانایی"و با محوریت برگزاری یک هفته جشن کتاب در استان‌ها ستادهای هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در استانها تشکیل شده است.‌‌

وی اضافه کرد: برابر دستوالعمل ابلاغی ستاد مرکزی به استانها و با مسئولیت ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها می‌بایست از کلیه نهادها، سازمانها و انجمن‌های دولتی و غیردولتی برای عضویت در ستاد هفته کتاب دعوت به عمل آورند.‌

قبادی گفت: همچنین براساس نامگذاری روزهای هفدهمین دوره هفته کتاب، ستادهای استانی باید برنامه‌های خود را پیش‌بینی و به اجرا درآورند.‌‌‌

این ستادها تشکیل و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و انجمن‌های فرهنگی جلسات منظمی برگزار و تعداد زیادی از آنها برنامه‌های خود را نیز اعلام داشته‌اند.‌

هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 959397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها