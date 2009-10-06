به گزارش خبر گزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد در حکم محمد آفریده آمده است:
نظر به جایگاه رفیع جشنواره سینما حقیقت در محافل فرهنگی هنری داخلی و بینالمللی، رویکردها و نگاه امروزی جشنواره به تحقق شعار آرمانی سینمای مستند برای همه و با عنایت به تجارب و نقش مؤثر جنابعالی در عرصه سینمای مستند و جامعه اصناف سینمایی، بدینوسیله به سمت دبیر افتخاری سومین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت منصوب میشوید.
مرتضی رزاقکریمی دانشآموخته رشته اقتصاد است و طی دو دهه اخیر، ضمن برنامهریزی، مدیریت تولید و تهیهکنندگی فیلمهای مستند و داستانی به مشارکت در تولید آثار مستند با کشورهای اروپایی نقش داشته است.
تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی " این زن حرف نمیزند"، "چه کسی امیر را کشت؟"، "حس پنهان"، "آروزهای بایگانی شده"، "اخراجی" و ... از فعالیتهای وی در حوزه سینما است که جوایز و تقدیرنامههای بسیاری از جشنوارههای فجر، رشد، یادگار، سیما، جشن خانه سینما، ونکورو، مارسی، آمستردام و ... برای او به ارمغان آوردهاست.
مرتضی رزاقکریمی عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت مدیره انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند ایران و عضو هیئت مدیره خانه سینما است.
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