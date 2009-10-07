حضور 16 بازیکن و مربی خارجی در لیگ بسکتبال/ مختصر و مفید!

به گزارش خبرنگار مهر، به غیر از دو تیم هیئت بسکتبال شیراز و پاسارگاد شیراز سایر تیم‎های شرکت‎کننده در رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور برای حضور در فصل جدید این مسابقات اقدام به جذب یک یا دو بازیکن خارجی کرده‎اند.

البته بازیکن خارجی برخی تیم‎ها مانند پتروشیمی بندرامام به دلیل مشکلات ویزا هنوز موفق به حضور در ایران نشده‎اند. "مارکوس ملوین" بازیکن این تیم است که سابقه بازی در رقابت‌های سری A ایتالیا را دارد و چند سالی را هم در مسابقات باشگاهی لبنان حضور داشته است. این بازیکن فعلا در دبی به سر می‎برد و منتظر است تا به محض صدور روادیدش به ایران بیاید. بازیکنان مهرام هنوز به تهران نیامده‏اند و دو بسکتبالیست صربستانی توزین الکتریک هم امشب وارد تهران می‏شوند.

اما سایر خارجی‌هایی که مدیران تیم‎های لیگ برتری بسکتبال برای همکاری با آنها به توافق رسیده‏اند و اکثرا هم خارجی هستند تمرینات خود را با تیم‎های ایرانی شان آغاز کرده‎اند.

شاید در بین خارجی‎هایی که امسال در رقابت‎های لیگ برتر بسکتبال حضور خواهند داشت "پریست لائودرداله" و "جکسون ورومن" از همه شناخته شده‎تر باشند. این دو آمریکایی سال پیش به ترتیب برای مهرام و صبامهر بازی کردند اما امسال جای خود را با یکدیگر عوض کرده‎اند.

البته "کوین شپارت" که سال پیش برای تیم لوله .a.s شیراز بازی کرد امسال با تیم دانشگاه آزاد به توافق رسیده است. ضمن اینکه "ویتاری مارش" که سال 83 در ترکیب تیم صنام تهران قرار داشت و یکی از ارکان اصلی این تیم درکسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود و سال پیش هم در ازای قراردادی 5 ماهه برای تیم بیم بابل بازی کرد امسال هم در لیگ برتر ایران بازی خواهد کرد. این گارد راس آمریکایی امسال برای تیم لوله a.s شیراز به میدان می‌رود.

این چهار بسکتبالیست خارجی سال پیش در ترکیب تیم های خود عملکرد قابل قبولی داشتند و در کسب نتایج تیم هایشان تاثیرمستقیم و مثبتی برجای گذاشتند.

و اما "بنی کوچویی" ایرانی - آمریکایی؛ این بازیکن ایرانی‎الاصل که چند سالی را مقیم آمریکا بود امسال و برای نخستین‎بار در لیگ برتر کشور اصلی‎اش بازی می‌کند. صبامهر این بازیکن را به عنوان نیروی خودی جذب کرده است.

فهرست تیم‎های شرکت‏کننده در رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‏های کشور و بازیکنان خارجی آنها به این شرح است:

مهرام تهران:

"جکسون ورومن" ( پست 4 - آمریکایی)

"ویلیام الی" (پست 5 - آمریکایی)

ذوب‎آهن اصفهان:

"مارلون" (فوروارد- آمریکای جنوبی)

"توماس" (سنتر - لیتوانی)

صبامهر:

"پریست لائودرداله" ( پست 5 - آمریکایی)

"بنی کوچویی" (ایرانی - آمریکایی)

لوله a.s شیراز:

"زوران مارکیچ" (پست 4 - صربستانی)

"ویتاری مارش" (گارد راس - آمریکایی)

دانشگاه آزاد :

"کوین شپارت" (آنتیگوئا و باربودا از حوزه دریای کارائیب - پست یک)

توزین الکتریک

"اسلوبدان آگوچ" (پست 4 و 5- صربستانی)

"ساشا استفان نوویچ" (گارد راس - صربستان)

پتروشیمی :

"مارکوس ملوین" (پست 4 - آمریکایی)

شهرداری گرگان:

"کیس باتلر" (پست 5 - آمریکایی)

"دریک تارور" (پست یک و دو - آمریکایی)

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پتروشیمی بندرامام نیز تنها تیمی است سرمربی خارجی استخدام کرده است. "نناد کردزیچ" صربستانی برای دومین سال پیاپی هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. این مربی سال پیش با پتروشیمی در جایگاه چهارم لیگ برتر قرار گرفت. ضمن اینکه امسال هموطن وی به نام "میریسلاو جووانف" به عنوان بدنساز در کادر فنی ماهشهری‎ها حضور خواهد داشت.