حضور 16 بازیکن و مربی خارجی در لیگ بسکتبال/ مختصر و مفید!

به گزارش خبرنگار مهر، به غیر از دو تیم هیئت بسکتبال شیراز و پاسارگاد شیراز سایر تیمهای شرکتکننده در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور برای حضور در فصل جدید این مسابقات اقدام به جذب یک یا دو بازیکن خارجی کردهاند.
البته بازیکن خارجی برخی تیمها مانند پتروشیمی بندرامام به دلیل مشکلات ویزا هنوز موفق به حضور در ایران نشدهاند. "مارکوس ملوین" بازیکن این تیم است که سابقه بازی در رقابتهای سری A ایتالیا را دارد و چند سالی را هم در مسابقات باشگاهی لبنان حضور داشته است. این بازیکن فعلا در دبی به سر میبرد و منتظر است تا به محض صدور روادیدش به ایران بیاید. بازیکنان مهرام هنوز به تهران نیامدهاند و دو بسکتبالیست صربستانی توزین الکتریک هم امشب وارد تهران میشوند.
اما سایر خارجیهایی که مدیران تیمهای لیگ برتری بسکتبال برای همکاری با آنها به توافق رسیدهاند و اکثرا هم خارجی هستند تمرینات خود را با تیمهای ایرانی شان آغاز کردهاند.
شاید در بین خارجیهایی که امسال در رقابتهای لیگ برتر بسکتبال حضور خواهند داشت "پریست لائودرداله" و "جکسون ورومن" از همه شناخته شدهتر باشند. این دو آمریکایی سال پیش به ترتیب برای مهرام و صبامهر بازی کردند اما امسال جای خود را با یکدیگر عوض کردهاند.
البته "کوین شپارت" که سال پیش برای تیم لوله .a.s شیراز بازی کرد امسال با تیم دانشگاه آزاد به توافق رسیده است. ضمن اینکه "ویتاری مارش" که سال 83 در ترکیب تیم صنام تهران قرار داشت و یکی از ارکان اصلی این تیم درکسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور بود و سال پیش هم در ازای قراردادی 5 ماهه برای تیم بیم بابل بازی کرد امسال هم در لیگ برتر ایران بازی خواهد کرد. این گارد راس آمریکایی امسال برای تیم لوله a.s شیراز به میدان میرود.
این چهار بسکتبالیست خارجی سال پیش در ترکیب تیم های خود عملکرد قابل قبولی داشتند و در کسب نتایج تیم هایشان تاثیرمستقیم و مثبتی برجای گذاشتند.
و اما "بنی کوچویی" ایرانی - آمریکایی؛ این بازیکن ایرانیالاصل که چند سالی را مقیم آمریکا بود امسال و برای نخستینبار در لیگ برتر کشور اصلیاش بازی میکند. صبامهر این بازیکن را به عنوان نیروی خودی جذب کرده است.
فهرست تیمهای شرکتکننده در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور و بازیکنان خارجی آنها به این شرح است:
مهرام تهران:
"جکسون ورومن" ( پست 4 - آمریکایی)
"ویلیام الی" (پست 5 - آمریکایی)
ذوبآهن اصفهان:
"مارلون" (فوروارد- آمریکای جنوبی)
"توماس" (سنتر - لیتوانی)
صبامهر:
"پریست لائودرداله" ( پست 5 - آمریکایی)
"بنی کوچویی" (ایرانی - آمریکایی)
لوله a.s شیراز:
"زوران مارکیچ" (پست 4 - صربستانی)
"ویتاری مارش" (گارد راس - آمریکایی)
دانشگاه آزاد :
"کوین شپارت" (آنتیگوئا و باربودا از حوزه دریای کارائیب - پست یک)
توزین الکتریک
"اسلوبدان آگوچ" (پست 4 و 5- صربستانی)
"ساشا استفان نوویچ" (گارد راس - صربستان)
پتروشیمی :
"مارکوس ملوین" (پست 4 - آمریکایی)
شهرداری گرگان:
"کیس باتلر" (پست 5 - آمریکایی)
"دریک تارور" (پست یک و دو - آمریکایی)
به گزارش خبرنگار مهر، تیم پتروشیمی بندرامام نیز تنها تیمی است سرمربی خارجی استخدام کرده است. "نناد کردزیچ" صربستانی برای دومین سال پیاپی هدایت این تیم را بر عهده گرفته است. این مربی سال پیش با پتروشیمی در جایگاه چهارم لیگ برتر قرار گرفت. ضمن اینکه امسال هموطن وی به نام "میریسلاو جووانف" به عنوان بدنساز در کادر فنی ماهشهریها حضور خواهد داشت.
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