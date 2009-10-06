ترکیب تیم جوانان ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته در تلاش بود با گرفتن مهلت بیشتر از فدراسیون جهانی برای اعلام ترکیب نهایی، بعد از حضور در رقابتهای بین المللی ترکیه نفرات اصلی را معرفی کند.

فدراسیون جهانی با درخواست ایران مخالف کرد تا کادر فنی قبل از اعزام تیم به ترکیه نفرات اصلی را معرفی کند. از سوی محمدرضا عبدالمحمدی، سرمربی تیم ملی اسامی 10 کاراته کار شرکت کننده در مراکش به شرح زیر اعلام شد:

رده سنی 14 و 15 سال:

میعاد یاری در وزن 55- کیلوگرم، شاهین جعفری در وزن 57- کیلوگرم، سجاد حیاتی در وزن 63- کیلوگرم، مجتبی زعیم دار در وزن 70- کیلوگرم و شاهین بلالایی در وزن 70+ کیلوگرم

رده سنی 16 و 17 سال:

امیرحسین پور در وزن 55- کیلوگرم، مجتبی شکوهی در وزن 61- کیلوگرم، بهمن عسگری در وزن 68- کیلوگرم، علی فداکار در وزن 76- کیلوگرم، سجاد گنج زاده در وزن 76+ کیلوگرم.

این تیم ساعت 5 صبح روز پنجشنبه راهی مسابقات جایزه بزرگ ترکیه می شود.

علیرضا کتیرایی و مهران بهنام فر به عنوان مربی این تیم را همراهی می کند. رقابتهای کاراته جوانان و امید جهان آبان ماه در مراکش برگزار می شود.