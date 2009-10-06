تصویب بیش از 50 رشته جدید تحصیلات تکمیلی در علوم پزشکی شهیدبهشتی

دکتر سیدعباس صفوی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر دانشجویان دکتری حرفه ای دندانپزشکی شاغل به تحصیل در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی توانسته اند در آزمون جامع علوم پایه کشوری موفق شوند و 100 درصد آنها در این آزمون جامع که به طور همزمان برای همه دانشجویان برگزار می شود، قبول شوند.

وی اضافه کرد: قبولی بالا در این دانشجویان نشان دهنده همسانی آموزش در شعبه بین الملل و دانشگاه مادر و همچنین توانایی یکسان دانشجویانی است که در واحد بین الملل تحصیل می کنند و این شائبه که این دانشجویان از توانایی تحصیلی کمتری برخوردارند را رد می کند.

صفوی گفت: این وضعیت در تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز حاکم است و دانشگاه توانسته است در بین سایر دانشگاههای علوم پزشکی که به آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی می پردازند، بیشترین قبولی را در دانشنامه داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از تصویب بیش از 50 رشته جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دستیاری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی خبر داد و گفت: هنوز رشته های زیادی در دانشگاه در انتظار تصویب در شورای گسترش بسر می برد.