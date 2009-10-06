کاخ سفید بار دیگر بر تداوم حضور نظامی در افغانستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، درحالی که دولت اوباما هم اکنون در حال ارزیابی جنگ افغانستان و انتخاب یک استراتژی جدید در این کشور جنگ زده است، کاخ سفید مخالفت خود را با عقب نشینی نظامیان از افغانستان اعلام کرد.

در همین حال "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: فکر نمی کنم که نیازمند خروج نظامیان از افغانستان هستیم.

وی بر این موضوع پافشاری کرد که به رغم کاهش حمایت مردم از ادامه جنگ افغانستان و افزایش انتقادها از دولت آمریکا تنها تعداد کمی از اعضای کنگره به صورت زبانی با مردم همدردی می کنند.

آنتی وار در ادامه نوشت: برخی از مقامات آمریکایی خواهان افزایش شمار نظامیان در افغانستان به منظور حفاظت از جان مردم این کشور و کاهش شمار حملات هوایی هستند، اما گروهی دیگر اعزام نیروهای امنیتی بیشتر را لازم نمی دانند و خواهان آموزش ارتش و نیروی پلیس افغانستان هستند که همین امر منجر به افزایش فشارها بر اوباما شده است.

گفتنی است: درخواست ارتش آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتر زرهی به افغانستان موجب بروز شکاف در میان مشاوران باراک اوباما شده، زیرا این افراد در حال بررسی تعداد دقیق نظامیان آمریکایی در افغانستان و عملیاتهای آتی نیروهای آمریکایی دراین کشور هستند.