بهره ‌گيري از سرمايه‌ بخش خصوصي در كنار منابع عمومي به توسعه كشور شتاب بيشتري مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، موسوي لاري وزير كشور با اعلام اين مطلب در مراسم افتتاح چند پروژه عمراني و شهري در استان گيلان، خاطرنشان كرد: از آن زمان كه دولت اصلاحات بر روي دو نكته محوري تنشزدايي در سياست خارجي توجه به راي و خواسته مردم همت گمارد، در جهت توسعه متوازن گامهاي اساسي برداشته است.
وي ضمن مقايسه نتايج سياست تنش زدايي در سياست خارجي با پيش از آن گفت: امروز نتيجه اين سياست آن شده است كه نه تنها سرمايه گذاري داخلي بلكه سرمايهگذاران خارجي نيز در بخشهاي نفت، گاز و كشاورزي مورد توجه قرار گرفتهاند.
وزير كشور افزود: با همت دولت جمهوري اسلامي، ريسك و خطرپذيري سرمايهگذاري در ايران به پايينترين ميزان رسيده است.
وي با اشاره به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش آب، برق و بنادر جنوب كشور تصريح كرد: فقط در حاشيه غرب و جنوب غربي كشور حدود 30 ميليارد متر مكعب آب به درياي آزاد ريخته ميشد كه با طراحي اين پروژههاي آب و برق بخش عظيمي از اين آبها مهار گرديده است.
وي با تاكيد بر لزوم بهره گيري از منابع داخلي تصريح كرد: با بهره گيري از سرمايهي بخش خصوصي در كنار منابع عمومي و دولتي نيز ميتوانيم شتاب بيشتري به توسعه كشور ببخشيم.
وزير كشور در ادامه سخنان خود با اشاره به سياست داخلي دولت جمهوري اسلامي در بهره گيري از آراي عمومي در اداره امور جامعه گفت: نهادهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا ضمن اين كه در قانون اساسي بر اجرايي شدن آن تصريح شده بود دو دهه محقق نگرديد و اين دولت توانست از اين ظرفيتهاي قانون اساسي در جهت واگذاري امور به مردم بهره گيرد.
وزير كشور، اجراي قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا را راه مطمئن براي نشان دادن همه آنچه كه مطلوب قانون اساسي و راه تحقق مطالبات مردم است، دانست و تصريح كرد: بعد از گذشت هفت سال از برنامههاي اجرايي دولت، انتظار ميرود كه سياستهاي در پيش گرفته شده به صورت منطقي و بدون موضع گيريهاي خاص نقد و ارزيابي قرار گيرد.
وي گفت: براي اولين بار با اجراي برنامههاي توسعهاي، ميزان رشد اشتغال زايي در سال 82 به 4/7 درصد رسيد كه اين رقم براي كشوري كه بحران اوايل انقلاب و جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته بود قابل توجه است.
وزير كشور با تاكيد بر اين كه سير رشد جمعيت سالهاي دهه 55 تا 65 باعث ايجاد بحرانهاي بيكاري در سالهاي گذشته بوده است خاطرنشان كرد: در حالي كه ميانگين فرصتهاي شغلي ايجاد شده در برنامه دوم توسعه 280 هزار فرصت شغلي بوده است، اين ميانگين در برنامه سوم توسعه كه دولت اصلاحات آن را به اجرا درآورده است به بيش از 760 هزار شغل در سال رسيده است.
وي اين رقم ايجاد شغل را نشانه كارآمدي نظام دانست و گفت: اگر اين سياستهاي پيش گرفته شده در سالهاي آينده از سوي دولتمردان ادامه پيدا نكند مسير توسعه كشور دچار مشكل ميشود.
وي طراحي و پيشنهاد چشم انداز توسعه 20 ساله كشور را در جهت سياستهاي جاري كشور دانست و خاطرنشان كرد: هر برنامهاي كه در كشور نوشته ميشود بايد عاملي براي رسيدن به آن چشمانداز باشد.
وزير كشور در جمع مديران استان گيلان تصريح كرد: توسعه استانهاي شمالي كشور بدون در نظر گرفتن پتانسيلهاي درياي خزر نميتواند محقق شود.
وي وجود آلودگي در اين دريا را خطر زيست محيطي اين منطقه برشمرد و گفت: بر اساس آمارهاي دقيق بيش از 90 درصد آلودگي از سوي كشورهاي ديگر وارد اين دريا ميشود كه نتيجه عدم نظارت و كنترل از سوي اين كشورهاست.
هم چنين استاندار گيلان در مراسم افتتاح و بهرهبرداري از پروژههاي نيمهتمام اين استان تصريح كرد: سياست دولت تكميل پروژههاي نيمهتمام است.
مسعود سلطانيفر تصريح كرد: از سال گذشته با برنامهريزيهاي انجام شده و با تمركز سرمايهها بر روي پروژههاي نيمهتمام تا پايان سال جاري حداقل 10 پروژه در اين استان كه تاثيرات منطقه اي و ملي دارد تكميل و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
وي كه در مراسم افتتاح و بهرهبرداري از ساختمان ستاد استانداري گيلان سخن ميگفت ، خاطرنشان كرد: اعتباراتي كه براي پروژههاي دولتي و بخش خصوصي در نظر گرفته شده است به بيش از 6 هزار ميليارد ريال ميرسد.
استاندار گيلان با ذكر شماري از پروژههاي ملي اين استان گفت: منطقه آزاد تجاري رشت، شركت گلخانهاي، پل بزرگ غازيان، استاديوم ورزشي رشت، پل پيش تك درماههاي آينده مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
استاندار گيلان با اشاره به اينكه آزادراه گيلان تا سال 85 مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت، گفت: اين آزاد راه تا كنون 38 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
وي همچنين تصريح كرد: پروژه بزرگ نورد فولاد گيلان با سرمايهگذاري بخش خصوصي با ظرفيت 1 ميليون و 600 هزار تن در سال، در حال تكميل است.
وزير كشور در مراسم افتتاح چند پروژه عمراني و شهري در استان گيلان:
بهره گيري از سرمايه بخش خصوصي در كنار منابع عمومي به توسعه كشور شتاب بيشتري مي دهد
موسوي لاري وزير كشور گفت : توسعه همهجانبه و فراگير با اجراي سياست تنشزدايي در امور خارجي و سياست توجه به راي و خواست مردم در امور داخلي محقق ميشود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، موسوي لاري وزير كشور با اعلام اين مطلب در مراسم افتتاح چند پروژه عمراني و شهري در استان گيلان، خاطرنشان كرد: از آن زمان كه دولت اصلاحات بر روي دو نكته محوري تنشزدايي در سياست خارجي توجه به راي و خواسته مردم همت گمارد، در جهت توسعه متوازن گامهاي اساسي برداشته است.
نظر شما