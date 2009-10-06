حمیدرضا قبادی مشاور معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ای که از دو سال پیش تدوین آن در این معاونت آغاز شده، گفت: در سال 87 حجمی معادل 20 میلیارد تومان از فعالیت‌های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با هدف تمرکززددایی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سراسر کشور به ادارات کل ارشاد در 30 استان کشور واگذار شد.

وی افزود: ما معتقدیم ادارات کل ارشاد به عنوان کارشناس‌ترین بخش‌های وزارتخانه به صورت پراکنده حضور دارند و مدیران کل ارشاد می‌توانند ثمربخش‌ترین بازوی معاونت فرهنگی برای دستیابی به اهداف فرهنگی و برابر سیاست‌های ارائه شده توسط وزیر جدید ارشاد باشند.

قبادی از واگذاری نیمی از فعالیت‌های مصوب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال جاری به ادارات کل ارشاد استان‌ها خبر داد و اضافه کرد: ما در همین راستا اقدام به عقد تفاهم‌نامه‌هایی با ادارات کل ارشاد کرده‌ایم که حجم ریالی این فعالیت‌ها در سال گذشته به 20 میلیارد تومان رسید و پیش بینی‌می‌کنیم امسال هم این حجم با افزایشی 15 درصدی روبرو شود و به 23 میلیارد تومان برسد.

مشاور معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد با برشمردن این فعالیت‌ها، گفت: حمایت‌های مذکور از فعالیت‌های فرهنگی در سراسر کشور بر اساس قانون چهارم توسعه صورت می‌گیرد و حوزه‌هایی مانند نشر، چاپ، نمایشگاه‌های کتاب، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی را دربرمی‌گیرد.

وی با ذکر چندین مثال برای شفاف‌سازی این بحث، افزود: به عنوان مثال ما فکر می‌کنیم که بهترین مرکزی که می‌تواند اهالی فرهنگ و قلم را به کشور معرفی کند، ادارات کل ارشاد در استان‌های مختلف‌اند و در همین راستا ما چندی است تفاهم ‌نامه‌هایی را برای اختصاص کارت الکترونیک فرهنگی به اهالی فرهنگ، با این ادارات منعقد می‌کنیم که تعداد این کارت‌ها در سال گذشته به 15 هزار رسید.

قبادی گفت: همچنین امسال برای برگزاری هفته کتاب در سراسر کشور، اعتباری را به تمامی استان‌ها تزریق کرده‌ایم. همچنین برای نخستین بار فعالیت‌های منسجمی را در حوزه ادبیات داستانی در سراسر کشور در نظر گرفته‌ایم و شکل و نحوه اجرای این فعایلت‌ها مشخص شده است. واگذاری بحث شارژ کارت‌های الکترونیک خرید کتاب دانشجویان به ادارات کل ارشاد از دیگر سرفصل‌های این موضوع است و با این کار از این پس ادارات مذکور خود راساً با دانشگاه‌های کشور تفاهم نامه‌ها را امضا می‌کنند.