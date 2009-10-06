به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، علیرضا پیراسته ‌فرد گفت: از ابتدای تاسیس صندوق برای 500 متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش معدن در مجموع به ارزش 707 میلیارد ریال بیمه‌نامه معدنی صادرشده و 292 بیمه‌نامه معدنی به ارزش 936 میلیارد ریال آماده صدور است.

وی افزود: از کل بیمه‌نامه‌های صادر شده معادل 208 بیمه‌نامه به ارزش 594 میلیارد ریال مربوط به بیمه‌نامه اعتباری و 365 بیمه‌نامه به ارزش 113 میلیارد ریال مربوط به بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری اکتشاف بوده است.

پیراسته فرد تصریح کرد : همچنین این صندوق برای 1327 متقاضی سرمایه‌گذاری در بخش معدن کارهای کارشناسی را انجام داده که امیدواریم با صدور بیمه‌نامه‌های جدید که مراحل پایانی خود را می‌گذارند، حجم بیمه‌نامه‌های صادر شده در بخش معدن به 1643 میلیارد ریال برسد.

وی یکی از اقدامات مهم صندوق که با همکاری وزارت صنایع و معادن صورت گرفت را نوسازی ماشین‌آلات معدنی خواند و گفت: براساس توافق سه جانبه‌ سال گذشته که بین وزارت صنایع و معادن، بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه‌ فعالیت‌های معدنی برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی منعقد شد، تاکنون 459 متقاضی برای دریافت تسهیلات مراجعه کرده‌اند که برای 110 معدن به ارزش 385 میلیارد و 231 میلیون ریال بیمه‌نامه صادر شد و برای 188 متقاضی به ارزش 745 میلیارد و 231 میلیون ریال به‌زودی بیمه‌نامه صادر خواهد شد. مابقی نیز در مرحله تکمیل یا در کنترل مدارک، تکمیل پرونده گزارش و تهیه گزارش کارشناسی هستند.

پیراسته فرد در پایان افزود: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در ارائه تسهیلات و خدمات محدودیت خاصی ندارد.