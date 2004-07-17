لوئن گرافود از چهارفرد شگفت انگيز مي گويد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" لوئن گرافود هنرپيشه جوان فيلم " چهارفرد شگفت انگيز" با بيان اين مطلب گفت :"من هفته گذشته ازاين امرمطلع شدم . مي توان گفت كه تمامي دوران كودكي ام را با مشاهده سوپرمن گذرانده وحالا اين فرصت را يافته ام كه شخصا نقش يك ابرقهرمان را بازي كنم."

" گرافود" درادامه صحبتهايش افزود :"مي توان گفت كه شخصيت دكترريد ريچارد بسيارواقعي ترازسايرابرقهرمانهاي سينماست اودانشمندي است كه ريشه در داستانهاي كميك استريپ قديمي دارد ازهمين رومي توان گفت كه ازجذابيت بسياري برخورداراست."

اين هنرپيشه تاكيد كرد كه هنوزفيلمنامه اين اثررا نديده ولي بااين وجود هيچ مشكلي درزمينه امضاي قرارداد نداشته است.

فيلمبرداري " چهارفرد شگفت انگيز" دوهفته ديگردرونكوورآغازمي شود." گرافود" دراين اثربا هنرپيشگاني چون " جسيكا آلبا " و" مايكل چيكليس"همبازي است.

" چهارفرد شگفت انگيز" براساس كتاب كميكس با همين نام جلودوربين مي رود وبه احتمال بسياردرماه جولاي سال 2005 به نمايش درمي آيد.

اين اثر درزمره محبوب ترين كتابهاي كميكس جهان جاي دارد وازحضورفوق قهرمانهاي بسياري سود مي جويد." تيم استوري"، كارگردان فيلم پرفروش " آرايشگر" ساخت اين اثررا برعهده دارد.