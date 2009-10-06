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۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

رودکی در گفتگو بامهر:

به توزیع عادلانه 2 میلیارد دلار تسیهلات مترو در کمیسیون بودجه امیدواریم

به توزیع عادلانه 2 میلیارد دلار تسیهلات مترو در کمیسیون بودجه امیدواریم

مشاور ارشد شهردار تهران پس از تصویب لایحه 2 میلیارد دلاری تسهیلات خرید تجهیزات مترو در مجلس ابراز امیدواری کرد که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به توزیع عادلانه این مبلغ اقدام کند.

محمد نبی رودکی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، پس از تصویب فوریت طرح 2 میلیارد دلاری تسهیلات خرید تجهیزات مترو تهران و کلانشهرها، اظهار داشت: در روزهای قبل از جمله روز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و فراکسیون مدیریت خدمات شهری در کمیسیون تلفیق با شهردار تهران نشستی برگزار کردند و بر اساس این رایزنی ها یک فوریت طرح مذکور در جلسه علنی امروز مطرح و به تصویب نمایندگان رسید.

وی ادامه داد: وضعیت بحرانی موجود، ترافیک تهران وکلانشهرها از جمله دلایلی بود که موجب رای آوردن این طرح با قید یک فوریت گردید.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس در آینده نزدیک به اصل این طرح نیز رای مثبت داده تا از این طریق مترو تهران و دیگر کلانشهرها شامل کرج، قم، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، کرمانشاه و همدان تجهیز و اجرایی شود.

رودکی همچنین ابراز امیدواری کرد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به توزیع عادلانه 2 میلیارد دلار اقدام کند.

وی گفت: از رئیس جمهور هم می خواهیم که به منظور حل مشکل ترافیکی مردم تهران و کلانشهرها عنایت ویژه ای داشته و دستورات لازم را به وزارت کشور جهت هماهنگی با شهردار تهران و دیگر کلانشهرها صادر نمایند.

کد مطلب 959478

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