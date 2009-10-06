به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده معتقد است که آرا و اندیشه‌های مارکس به رغم آنکه در قرن بیستم با اتقادات جدی مواجه شد، ولی در حال حاضر مورد توجه مجدد قرار گرفته است.

نویسنده این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که چگونه تفکر مدرن هنوز تاثیر خود را بر انسان‌شناسی امروزه حفظ کرده است.

نویسنده معتقد است که مارکس به طور عمیقی از اندیشه انتقادی عصر روشنگری تأثیر پذیرفته است. مارکس در یک دوره آشفته، یعنی حدود انقلاب‌های 1848 و از بعد دیگر طیف سیاسی به ارائه نظریه‌های خویش پرداخت.

از نظر او نوع دیگری از بی‌نظمی جامعه اروپا را تهدید می‌کرد. او ساختار اقتصادی جوامع سرمایه‌داری را بسیار استوار می‌پنداشت. این نظام موفق شده بود به گونه‌ای مؤثرتر از نظام‌های قبلی خود کالا تولید کند. و بی‌نظمی نامیمونی در زندگی اجتماعی کسانی که در آن نظام کار می‌کردند نیز ایجاد کرده بود.