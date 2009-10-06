کتاب جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با مدیر مسئولی مصطفی رحماندوست و سردبیری ریحانه جعفری در 126 صفحه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده و حاوی مطالبی چون پیام سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین ایمانی خوشخو معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین پارسایی مدیرکل هنرهای نمایشی، سیدعلیرضا حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و مصطفی رحماندوست دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان است.



از دیگر مطالب این کتاب می‌توان به معرفی گروه‌های انتخاب و داوری گروه‌های شرکت کننده در جشنواره اشاره کرد. همچنین هشت عنوان کتاب نیز در آستانه برگزاری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان منتشر شد. "داستان‌های روی صحنه" نوشته آرون شپارد و ترجمه علی‌اکبر طرخان بیوری، "افسانه‌ها روی صحنه" نوشته آرون شپارد و ترجمه فاطمه حسینی و کتاب "نمایشنامه‌خوان‌ها روی صحنه" نوشته آرون شپارد و ترجمه علی‌اکبر طرخان بیوری از جمله این کتب هستند.



کتاب‌‌های "تئاتر و کودکی" نوشته سیدحسین فدایی‌حسین، "تئاتر مشارکتی برای کودکان و نوجوانان" نوشته داود کیانیان، کتاب "سه‌ نمایشنام برگزیده کودک" شامل نمایشنامه‌ "قصه پادشاه سرزمین قصه‌ها" محمدرضا کوهستانی، "آدم برفی" امیر مشهدی‌عباس و "یار مهربان" محمد برومند، کتاب "گزیده یک قرن ادبیات نمایشی کودک و نوجوان" و کتاب "کارگردانی برای تئاتر کودک و نوجوان" دیگر کتب منتشر شده بخش انتشارات جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اصفهان است.



شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان 12 تا 16 مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.