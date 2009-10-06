به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور نهم مرحله نیمه‏نهایی رقابت‏های شطرنج مردان کشور پوریا درینی با 7.5 امتیاز صدرنشین شد و محسن شعرباف، امیر رضا پور رمضان‌علی، نیما حسین‎زاده و اصغرگلی‏زاده و حامد موسویان هر یک با 7 امتیاز در رده‎های بعدی قرار گرفتند.

در پایان این مرحله 9 نفر به مرحله فینال قهرمان کشوری راه پیدا خواهند کرد. دور دهم این مسابقات هم اکنون در حال برگزاری است.

مسابقات شطرنج نیمه‏نهایی قهرمانی مردان کشور با حضور 88 شطرنجباز از روز جمعه (10مهرماه) به میزبانی هیت شطرنج آذربایجان شرقی در تبریزآغاز شده است. 9 نفر برتر این رقابت‏ها به مرحله فینال صعود می‏کنند.

همچنین در پایان دوره ششم مسابقات شطرنج نیمه نهایی قهرمانی بانوان کشور استاد بین‎المللی بانوان شایسته قادرپور با 6 امتیاز به تنهایی صدرنشینی این رقابت ها را به خود اختصاص داد. استاد فیده بانوان سارا سادات خادم الشریعه با 5 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. ضمن اینکه نیوشا افشار، گلناز جعفری، مینو عسگری‎زاده، هما علوی، مهرنوش زوار موسوی و رعنا حکیمی‎فرد با 4.5 امتیاز رده‎های بعدی را به خود اختصاص دادند.

این رقابت‎ها با حضور 63 شطرنجباز از عصر روز جمعه (10مهرماه) در محل فدراسیون شطرنج آغاز شده و شرکت‎کنندگان طی 9 دور به روش سوئیسی با یکدیگر مسابقه می‎دهند. 12 نفر به مرحله فینال قهرمان کشوری راه پیدا خواهند کرد.