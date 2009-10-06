به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان دور نهم مرحله نیمهنهایی رقابتهای شطرنج مردان کشور پوریا درینی با 7.5 امتیاز صدرنشین شد و محسن شعرباف، امیر رضا پور رمضانعلی، نیما حسینزاده و اصغرگلیزاده و حامد موسویان هر یک با 7 امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در پایان این مرحله 9 نفر به مرحله فینال قهرمان کشوری راه پیدا خواهند کرد. دور دهم این مسابقات هم اکنون در حال برگزاری است.
مسابقات شطرنج نیمهنهایی قهرمانی مردان کشور با حضور 88 شطرنجباز از روز جمعه (10مهرماه) به میزبانی هیت شطرنج آذربایجان شرقی در تبریزآغاز شده است. 9 نفر برتر این رقابتها به مرحله فینال صعود میکنند.
همچنین در پایان دوره ششم مسابقات شطرنج نیمه نهایی قهرمانی بانوان کشور استاد بینالمللی بانوان شایسته قادرپور با 6 امتیاز به تنهایی صدرنشینی این رقابت ها را به خود اختصاص داد. استاد فیده بانوان سارا سادات خادم الشریعه با 5 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. ضمن اینکه نیوشا افشار، گلناز جعفری، مینو عسگریزاده، هما علوی، مهرنوش زوار موسوی و رعنا حکیمیفرد با 4.5 امتیاز ردههای بعدی را به خود اختصاص دادند.
این رقابتها با حضور 63 شطرنجباز از عصر روز جمعه (10مهرماه) در محل فدراسیون شطرنج آغاز شده و شرکتکنندگان طی 9 دور به روش سوئیسی با یکدیگر مسابقه میدهند. 12 نفر به مرحله فینال قهرمان کشوری راه پیدا خواهند کرد.
نظر شما